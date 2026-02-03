  • USD: 43,42 - 43,50
Yasemin Kay Allen'dan yeni poz

Geçtiğimiz hafta uzatmalı sevgilisi eski FBI ajanı Erdal Kaya ile hayatını birleştiren Yasemin Kay Allen, kırmızı elbisesiyle verdiği pozları Instagram sayfasından yayınladı.

Ekleme: 3.02.2026 - 11:45 Güncelleme: 3.02.2026 - 11:46 / Editör: Ozge Selin
Yeşilçam yıldızı Suna Yıldızoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan kızı Yasemin Kay Allen, geçtiğimiz hafta eski FBI ajanı Erdal Kaya ile Las Vegas'ta sürpriz bir şekilde evlenmişti.

Çiçeği burnunda çift, nikahtan sonra romantik karesini paylaşmıştı.

Yasemin Kay Allen'dan yeni poz

BALAYINDA

Sürpriz nikah sonrası gözlerin çevrildiği Yasemin Kay Allen, evlilik sonrası paylaşımlarıyla da gündemde kalmaya devam ediyor. Balayında olan çiçeği burnunda gelin, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yine adından söz ettirdi.

Yasemin Kay Allen'dan yeni poz

TAKİPÇİLEİR ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Ünlü oyuncunun kırmızı elbisesiyle verdiği pozlar kısa sürede büyük ilgi görürken, Allen'ın şıklığı ve güzelliği takipçilerinden tam not aldı. Oyuncunun paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alırken, hayranları Allen'ı övgü yağmuruna tuttu.

Yasemin Kay Allen'dan yeni poz
Yavaş Hareket Etmenin Faydaları!

Bu Çiçeğe Yaklaşmayın Bile! Cezası 699 Bin 245 TL

Android'e Şok! Soruşturma...

WhatsApp Gizlilik Ayarlarını Değiştiriyor!

Rize'de Bulutların Eşsiz Görüntüsü!

O Telefonun İşlemcisi Meydan Okuyor!

