  • USD: 43,42 - 43,50
  • EURO: 51,33 - 51,43
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ünlülerden Pes Dedirten Harcama!

Oyuncu, şarkıcı ve futbol dünyasından birçok ünlü ismin evlerindeki giyinme dolapları için yaptığı harcamalar dikkat çekti. Ünlü isimlerin, gardıroplarını düzenletmek için profesyonel stilistlere 50 bin ile 150 bin lira arasında ödeme yaptığı ortaya çıktı. Hande Erçel, Gamze Erçel, Pelin Akil, Merve Özbey, Nuri Şahin ve Cenk Tosun gibi isimlerin bu hizmeti aldığı belirtildi.

Ekleme: 3.02.2026 - 09:15 Güncelleme: 3.02.2026 - 09:16 / Editör: Ozge Selin
Son dönemde gardırop düzenlemek için profesyonel destek almak ünlüler arasında yeni bir trend haline geldi. Dolabın büyüklüğüne göre belirlenen ücret karşılığında eve gelen stilistler, kıyafetleri düzenliyor, kombin önerileri sunuyor ve hangi parçaların birlikte kullanılabileceği konusunda danışmanlık veriyor.

Ünlülerden Pes Dedirten Harcama!

OYUNCU, ŞARKICI VE FUTBOLCULAR LİSTEDE

Sabah'ta yer alan habere göre oyuncu Hande Erçel ve kardeşi Gamze Erçel, oyuncu Pelin Akil, şarkıcı Merve Özbey ile futbol dünyasından Nuri Şahin ve Cenk Tosun'un gardıropları için stilistlerle çalıştığı öğrenildi. Ünlü isimlerin, yoğun tempoları nedeniyle bu hizmeti tercih ettiği belirtiliyor.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Profesyonel düzenleyicilerle yapılan anlaşmalarda ücret, gardırobun büyüklüğüne ve içerdiği eşya sayısına göre belirleniyor. Belirlenen günde eve gelen stilistler, kıyafetleri renk ve kullanım amacına göre ayırıyor, ardından kişiye özel kombinler oluşturarak giyim önerilerinde bulunuyor.
Vatandaşlık Maaşı Geliyor! İlk Yardım Kira Ve Isınmaya Olacak
BDDK'dan Limit Düzenlemesinde İstisna! Eğitim ve Sağlık...
Deprem Bölgesinde Dev Hamle! '79,4 Milyar Lira Harcama Yaptık'
Okullarda Milli ruh! Eğitim yılı 'Bayrak sevgisi' temasıyla başladı
Balıkesir'de AK Parti Binasına Taşlı Saldırı!
Uydu Görüntüleri Gün Yüzüne Çıktı! Yaklaşan Savaşın Habercisi Mi?
2026 Kış Olimpiyatları'na Geri Sayım!
Simit Ve Ekmek Zammında Yeni Düzenleme! Bakanlığın Görüşü Alınacak
Terörsüz Türkiye Komisyonu Yeniden Toplanıyor!
8 İlde Dev Borsa Operasyonu! Çok Sayıda Gözaltı Var
Dilek İmamoğlu'nun Kardeşi Gözaltında! Uyuşturucu...
Miçotakis'ten Türkiye Mesajı! ‘Ege Ve Doğu Akdeniz’deki Deniz Sınırları...’
Trump'tan İran Açıklaması! 'Şu Anda Onlarla Müzakere Ediyoruz'
Yeni dünyanın parolası: Enerji savaşları ve jeopolitik riskler! 'Yerli ve milli teknoloji stratejik zorunluluk'
Rusya'dan Uyarı! Riskli Dönem...
Suriye İç Güvenlik Güçleri Kamışlı'ya Giriyor!
Bakan Uraloğlu Duyurdu! ' Kırkdilim Geçişi’ndeki 3 Çift Tüp Tünelde Sona Yaklaştık'
İBB Makam Aracı 'Kadınlarla' Seyahatte Kullanıldı!
Beykoz Belediyesi'nde Gergin Anlar! ' Ben Kimsenin Evinde Basılmadım '
Enflasyonla Mücadelede Net hedef! 'Ana İstikamet Tek Haneli Enflasyon'
Yavaş Hareket Etmenin Faydaları!

Yavaş Hareket Etmenin Faydaları!

Bu Çiçeğe Yaklaşmayın Bile! Cezası 699 Bin 245 TL

Bu Çiçeğe Yaklaşmayın Bile! Cezası 699 Bin 245 TL

Android'e Şok! Soruşturma...

Android'e Şok! Soruşturma...

WhatsApp Gizlilik Ayarlarını Değiştiriyor!

WhatsApp Gizlilik Ayarlarını Değiştiriyor!

Rize'de Bulutların Eşsiz Görüntüsü!

Rize'de Bulutların Eşsiz Görüntüsü!

O Telefonun İşlemcisi Meydan Okuyor!

O Telefonun İşlemcisi Meydan Okuyor!