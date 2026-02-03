  • USD: 43,42 - 43,50
  • EURO: 51,33 - 51,43
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Şarkıcı Göksel'in En Kötü Alışkanlığı

Bakü'deki konseri için sahne hazırlığı yapan Göksel, makyaj odasında en kötü alışkanlığını açıkladı.

Ekleme: 3.02.2026 - 11:43 Güncelleme: 3.02.2026 - 11:44 / Editör: Ozge Selin
Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Sanatçı Göksel, Haydar Aliyev Sarayı’nda müzikseverlerle buluştu.

ÇAY SEVGİSİ

Sahne öncesi kulisinde saçları yapılırken kendi videosunu çeken ünlü popçu, kadraja giren çay bardağını fark edince kendini tutamadı.

"HERKESE DE BULAŞTIRIYORUM"

En kötü alışkanlığından bahseden ünlü isim “Çayım her zaman başrolde. Sakinleştiriyor beni. Hayattaki en kötü alışkanlığım. Bir de herkese bulaştırıyorum. Şarkısını bile yaptım” ifadelerini kullandı.

"BU TOPRAKLARIN MÜZİĞİNİ ÇOK DİNLERİM"

İlk kez Bakü'de sahneye çıkan Göksel, “Gelmeyi çok istediğim bir yerdi. Çünkü bu toprakların müziğini çok dinlerim. Burada çok fazla dinleyicim olduğunun da farkındayım" dedi.

Şarkıcı Göksel'in En Kötü Alışkanlığı
Vatandaşlık Maaşı Geliyor! İlk Yardım Kira Ve Isınmaya Olacak
BDDK'dan Limit Düzenlemesinde İstisna! Eğitim ve Sağlık...
Deprem Bölgesinde Dev Hamle! '79,4 Milyar Lira Harcama Yaptık'
Okullarda Milli ruh! Eğitim yılı 'Bayrak sevgisi' temasıyla başladı
Balıkesir'de AK Parti Binasına Taşlı Saldırı!
Uydu Görüntüleri Gün Yüzüne Çıktı! Yaklaşan Savaşın Habercisi Mi?
2026 Kış Olimpiyatları'na Geri Sayım!
Simit Ve Ekmek Zammında Yeni Düzenleme! Bakanlığın Görüşü Alınacak
Terörsüz Türkiye Komisyonu Yeniden Toplanıyor!
8 İlde Dev Borsa Operasyonu! Çok Sayıda Gözaltı Var
Dilek İmamoğlu'nun Kardeşi Gözaltında! Uyuşturucu...
Miçotakis'ten Türkiye Mesajı! ‘Ege Ve Doğu Akdeniz’deki Deniz Sınırları...’
Trump'tan İran Açıklaması! 'Şu Anda Onlarla Müzakere Ediyoruz'
Yeni dünyanın parolası: Enerji savaşları ve jeopolitik riskler! 'Yerli ve milli teknoloji stratejik zorunluluk'
Rusya'dan Uyarı! Riskli Dönem...
Suriye İç Güvenlik Güçleri Kamışlı'ya Giriyor!
Bakan Uraloğlu Duyurdu! ' Kırkdilim Geçişi’ndeki 3 Çift Tüp Tünelde Sona Yaklaştık'
İBB Makam Aracı 'Kadınlarla' Seyahatte Kullanıldı!
Beykoz Belediyesi'nde Gergin Anlar! ' Ben Kimsenin Evinde Basılmadım '
Enflasyonla Mücadelede Net hedef! 'Ana İstikamet Tek Haneli Enflasyon'
Yavaş Hareket Etmenin Faydaları!

Yavaş Hareket Etmenin Faydaları!

Bu Çiçeğe Yaklaşmayın Bile! Cezası 699 Bin 245 TL

Bu Çiçeğe Yaklaşmayın Bile! Cezası 699 Bin 245 TL

Android'e Şok! Soruşturma...

Android'e Şok! Soruşturma...

WhatsApp Gizlilik Ayarlarını Değiştiriyor!

WhatsApp Gizlilik Ayarlarını Değiştiriyor!

Rize'de Bulutların Eşsiz Görüntüsü!

Rize'de Bulutların Eşsiz Görüntüsü!

O Telefonun İşlemcisi Meydan Okuyor!

O Telefonun İşlemcisi Meydan Okuyor!