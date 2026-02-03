Şarkıcı Göksel'in En Kötü Alışkanlığı

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Sanatçı Göksel, Haydar Aliyev Sarayı’nda müzikseverlerle buluştu.Sahne öncesi kulisinde saçları yapılırken kendi videosunu çeken ünlü popçu, kadraja giren çay bardağını fark edince kendini tutamadı.En kötü alışkanlığından bahseden ünlü isim “Çayım her zaman başrolde. Sakinleştiriyor beni. Hayattaki en kötü alışkanlığım. Bir de herkese bulaştırıyorum. Şarkısını bile yaptım” ifadelerini kullandı.İlk kez Bakü'de sahneye çıkan Göksel, “Gelmeyi çok istediğim bir yerdi. Çünkü bu toprakların müziğini çok dinlerim. Burada çok fazla dinleyicim olduğunun da farkındayım" dedi.