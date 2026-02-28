Volkan Konak'ın Eşinden Yeni Paylaşım

Kuzeyin Oğlu olarak tanınan Volkan Konak, 31 Mart'ta KKTC'de sahne aldığı esnada fenalaşmış, apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Konak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.Eşinin ani ölümüyle yıkılan ve sonrasında da annesini kaybettiği için zor günler geçiren Selma Konak, son paylaşımıyla duygulandırdı.Her fırsatta yaptığı paylaşımlarda eşine olan özlemini dile getiren Selma Konak, son paylaşımında da Volkan Konak'ın doğum gününü kutladı.Eşinin bir videosunu yayınlayan Selma Konak, "Sorma bana ne kadar seviyorsun diye! O kadar işte! Tavanı kadar sokağın, dibi kadar cehennemin… Gökyüzü sana, kalbin bana emanet Volkan’ım, doğum günün kutlu olsun." dedi.