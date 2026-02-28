  • USD: 43,89 - 43,96
Muhteşem Yüzyıl’ın Mihrimah Sultan'ı büyüdü

Bir döneme damgasını vuran Muhteşem Yüzyıl dizisinde Mihrimah Sultan ve Aramızda Kalsın'ın Yaren'i olarak tanınan Melis Mutluç, doktor olacak.

Ekleme: 28.02.2026 - 10:30 Güncelleme: 28.02.2026 - 10:31 / Editör: Ozge Selin
Başrollerini Meryem Uzerli, Halit Ergenç, Nur Fettahoğlu ve Okan Yalabık'ın paylaştığı Muhteşem Yüzyıl, yıllar önce yayından kalksa da oyuncularıyla gündemde kalmaya devam ediyor.

KÜÇÜK MİHRİMAH

Güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikayesiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan fenomen dizide Mihrimah Sultan'ın çocukluğunu canlandıran Melis Mutluç, son haliyle konuşuldu.

Küçük yaşta sergilediği performansla izleyicinin beğenisini kazanan Mutluç'un son hali, görenleri şaşırtıyor. Küçük yıldız artık genç bir kız oldu.

DOKTOR OLACAK

Şimdilerde 23 yaşında olan Muhteşem Yüzyıl'ın Mihrimah Sultan'ı Melis Mutluç, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi.

Muhteşem Yüzyıl’ın Mihrimah Sultan'ı büyüdü

EĞİTİMİNE YÖNELDİ

Efsane dizide Mihrimah Sultan'ın küçüklüğüne hayat veren Melis Mutluç, 5 yaşında başladığı oyunculuk serüvenine eğitimi için nokta koymuştu. Mutluç, 5 yaşındayken Yol Arkadaşım adlı dizi ile oyunculuğa başlamış, ardından Muhteşem Yüzyıl'da Mihrimah Sultan'ın küçüklüğünü canlandırmıştı.

Muhteşem Yüzyıl’ın Mihrimah Sultan'ı büyüdü

Muhteşem Yüzyıl’ın Mihrimah Sultan'ı büyüdü
