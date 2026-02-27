Didem Ceran Kansere Yakalandı

Yıllar önce Survivor'a katılan Didem Ceran, Güney Kore'de yüz nakli olmuştu. Şubat 2026 başında Güney Kore’de özel bir klinikte gerçekleşen yaklaşık 15 saatlik cerrahi süreç sonrasında yüz yapısını baştan aşağıya yenileyen Ceran’ın son hali şaşırtmıştı.Gün gün yaşadığı değişimi paylaşan Ceran'dan gelen son haber herkesi üzdü.En son ameliyat sürecinden karelerin yer aldığı bir videoyu paylaşan ünlü isim, kansere yakalandığını açıkladı.Ceran, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bir şeyi artık saklamak istemiyorum. Biyopsi sonucumu bugüne kadar açıklamıyordum çünkü kimseyi üzmek istemiyordum. Ama artık susmak istemiyorum: Göğüs kanseri sürecinin içindeyim.Ağır ilaçlar kullanıyorum; sinir sistemim hassas, küçücük bir stres bile etkisini katlayarak gösteriyor. Bu dönemde şunu net görüyorum: İnsan en zor zamanında kimin yanında olduğunu, kimin sadece kendi ihtiyacını öncelediğini anlıyor. Ben iyileşmeye çalışırken dışarıdan gelen her ekonomik ve duygusal baskı büyüyor.Bu süreç bana bir şey öğretiyor: Herkese aynı sorumluluk duygusuyla yaklaşılmaz. Her yük alınmaz. Her kriz sahiplenilmez. Artık kimsenin ekonomik sorumluluğunu üstlenmiyorum, kimsenin problemini kendi problemim yapmıyorum. Bu bir kırgınlık değil, bir bilinçtir.Yaşadıklarım için Rabbime şükrediyorum. Çünkü insan bazen en ağır döneminde en net farkındalığa ulaşıyor. Artık hiçbir şeyi gizlemiyorum. Bu benim gerçeğim ve bu süreçte önceliğim yalnızca sağlığım."