Taze Anneden Yeni Paylaşım!

Güzel oyuncu Bestemsu Özdemir, özel hayatı ve kariyeriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü isim bu defa bebeğiyle verdiği pozu yayınladı.

26.02.2026 - 10:31
Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün başrolünde yer aldığı reyting rekorları kıran İnci Taneleri'nde Semiramis karakterini canlandıran oyuncu Bestemsu Özdemir, bir süredir birlikte olduğu eski basketbolcu sevgilisi Ersin Görkem ile Ağustos 2025'te Fethiye'de dünyaevine girmişti.

Düğünde hamile olduğu öğrenilen oyuncu, erkek çocukları Sarp Marco'yu geçtiğimiz haftalarda kucağına almıştı.

TAZE ANNE

Şu sıralar anne olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü oyuncu, minik oğlu Sarp Marco ile yeni karesini Instagram'dan paylaştı. Ünlü oyuncunun çocuklu pozu, takipçileri tarafından çok beğenildi.

Bugün Hava Nasıl Olacak? Sıcaklar Mı Dönüyor?

-4 Derecede Yüzdüler!

Sıfır Araçta Hava Yastığı Çalışmadı!

Televizyonda Reels Keyfi!

Kira Geliri Olanlar Dikkat! Kimler Beyan Edecek?

Ucuz iPhone Geliyor! Apple Yeni Ürünleri için Düğmeye Bastı!

