İbrahim Çelikkol Gazetecilere Sert Çıktı!

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, Nişantaşı'nda bir klinik çıkışında kendisini görüntüleyen gazetecilere sert tepki gösterdi. Çelikkol'un kolundaki sargı ve yüzündeki gergin ifade dikkat çekerken, kendisini görüntüleyen muhabirlere 'Çekmedin mi kardeşim, yetmedi mi?' diyerek sert çıktı. Yeni sezonda 'Doktor Başka Hayatta' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Çelikkol, hem kolundaki sargının sebebi hem de yeni projesi hakkındaki soruları yanıtsız bıraktı.

Ekleme: 26.02.2026 - 10:05 Güncelleme: 26.02.2026 - 10:07
Ekranların sert ve karizmatik oyuncusu İbrahim Çelikkol, Nişantaşı'nda bir klinik çıkışı kameralara yakalandı. Kolundaki sargıyla dikkat çeken ünlü oyuncu, özel hayatının izinsiz görüntülenmesine sert tepki göstererek muhabirlere adeta set dışı bir 'gerilim sahnesi' yaşattı.

Yeni sezonda yayınlanacak olan 'Doktor Başka Hayatta' dizisiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan İbrahim Çelikkol, bu kez bir hastane koridorunda değil, gerçek bir klinik çıkışında görüldü. Ünlü oyuncunun kolundaki sargı, sağlık durumu hakkında merak uyandırırken, Çelikkol'un yüzündeki gerginlik dikkatlerden kaçmadı.

MUHABİRLERE SERT TEPKİ: YETMEDİ Mİ?

Klinikten adımını atar atmaz karşısında kameraları bulan Çelikkol, beklenmedik bir tepki verdi. Görüntülendiğini fark edince adımlarını hızlandıran ve öfkesini gizleyemeyen ünlü isim, kendisini takip eden muhabirlere dönerek; 'Çekmedin mi kardeşim, yetmedi mi?' şeklinde sert bir çıkış yaptı.

Hem kolundaki sargının sebebi hem de yeni projesi hakkındaki soruları cevapsız bırakan İbrahim Çelikkol, hızlı adımlarla bölgeden uzaklaştı.
Bugün Hava Nasıl Olacak? Sıcaklar Mı Dönüyor?

-4 Derecede Yüzdüler!

Sıfır Araçta Hava Yastığı Çalışmadı!

Televizyonda Reels Keyfi!

Kira Geliri Olanlar Dikkat! Kimler Beyan Edecek?

Ucuz iPhone Geliyor! Apple Yeni Ürünleri için Düğmeye Bastı!

