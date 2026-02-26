  • USD: 43,89 - 43,96
  • EURO: 51,47 - 51,57
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Aleyna Kalaycıoğlu'nun Başarılı Estetiği!

Survivor 2021'in parlayan yıldızı Aleyna Kalaycıoğlu, bu kez şarkılarıyla değil, doktorunun yaptığı çarpıcı bir paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü ismin burun estetiği operasyonu öncesi ve sonrası halleri, değişimin boyutunu gözler önüne serdi.

Ekleme: 26.02.2026 - 10:07 Güncelleme: 26.02.2026 - 10:09 / Editör: Ozge Selin
Kendisine ün kazandıran Survivor sonrası müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan ve popülerliğini her geçen gün artıran Aleyna Kalaycıoğlu, estetik dokunuşlarla bambaşka bir görünüme kavuştu.

Ünlü ismin doktoru tarafından paylaşılan 'öncesi-sonrası' fotoğrafları, yüz hatlarındaki değişimi net bir şekilde ortaya koydu.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun Başarılı Estetiği!

BURUN YAPISINDAKİ İNCELME DİKKAT ÇEKTİ

Fotoğraflarda, özellikle burun yapısındaki incelme ve profil görünümündeki belirginleşme dikkatlerden kaçmadı.

Kısa sürede etkileşim yağmuruna tutulan fotoğraflar, takipçiler arasında büyük bir tartışma başlattı. Kalaycıoğlu'nun yeni halini beğenenler için ortak görüş 'Son derece doğal ve başarılı bir operasyon' olurken; bir kesim ise 'Eski hali karakterini daha iyi yansıtıyordu' diyerek doğal güzelliğinden yana oy kullandı.

Survivor 2021 kadrosunda yer aldıktan sonra ekranlardan uzaklaşmak yerine müzik kariyerine odaklanan Aleyna, iddialı tarzı ve aktif sosyal medya kullanımıyla her zaman 'diri' bir imaj çizdi. Magazin dünyasında estetik operasyonlar her ne kadar alışıldık olsa da, Aleyna'nın bu değişimi takipçileri tarafından 'yeni bir dönemin başlangıcı' olarak nitelendirildi.
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek çarpıcı açıklamalarda bulunuyor...
'Şeker fabrikaları satıldı' iddialarına Türkşeker'den rekorla yanıt geldi
Türk Telekom’dan Gökyüzünde Dijital Dönüşüm!
Teklif Sunuldu! Bedelli Askerlik Ücreti Ne Olacak?
İran Netanyahu'nun Ofisini Hedef Aldı!
Pakistan'da Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi!
İran Sınırında Güvenlik Tedbirleri Artırıldı!
Tanju Özcan Adliyeye Sevk Edildi!
Bilanço Ağırlaşıyor! Gazze'de Can Kaybı72 Bin 97 Oldu
Emekli İkramiyesi İçin Geri Sayım Başladı! Ödemeler Ne Zaman Yapılacak
500 Bin Sosyal Konut Projesinde Kura Heyecanı Sürüyor!
Büyüme Rakamları Belli Oldu! TÜİK Kritik Veriyi Açıkladı
Ekrem İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e Karşı Atak!
Bakan Kacır Açıkladı! '2026’da Sanayimizdeki Yükseliş Hızlanacak'
İngiltere'de Savaşta Kararını Verdi! İngiliz Basını Böyle Duyurdu
İran'ı Sarsan İhanet Şüphesi! Hamaney'in Yakınındaki O İsim Köstebek Mi?
Saldırı Dalgası Dünyayı Sarsıyor! Milyonlarca Dolar Zarar Yazıldı
Kuveyt'te ABD'ye Ait F-15 Savaş Uçağı Düşürüldü!
ABD Tarihinde Bir İlk! İran'a Karşı Kamikaze İHA'lar Kullanıldı
Bakan Bolat Duyurdu! İran Sınırından Yolcu Geçişleri Durduruldu
Bugün Hava Nasıl Olacak? Sıcaklar Mı Dönüyor?

Bugün Hava Nasıl Olacak? Sıcaklar Mı Dönüyor?

-4 Derecede Yüzdüler!

-4 Derecede Yüzdüler!

Sıfır Araçta Hava Yastığı Çalışmadı!

Sıfır Araçta Hava Yastığı Çalışmadı!

Televizyonda Reels Keyfi!

Televizyonda Reels Keyfi!

Kira Geliri Olanlar Dikkat! Kimler Beyan Edecek?

Kira Geliri Olanlar Dikkat! Kimler Beyan Edecek?

Ucuz iPhone Geliyor! Apple Yeni Ürünleri için Düğmeye Bastı!

Ucuz iPhone Geliyor! Apple Yeni Ürünleri için Düğmeye Bastı!