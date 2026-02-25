  • USD: 43,89 - 43,96
  • EURO: 51,47 - 51,57
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ünlü Mankenin Zor Anları!

Open Stage Fashion Week’in son gününde gerçekleşen bir ayakkabı defilesinde Eylem Aytaş podyumda zor anlar yaşadı. Podyumda ilerlemekte güçlük çeken manken durup düzelmeye çalışsa da yine olmadı. Çareyi ayakkabıları eline alarak bulan Aytaş'ın yürüyüşü defileye damga vurdu.

Ekleme: 25.02.2026 - 10:08 Güncelleme: 25.02.2026 - 10:09 / Editör: Ozge Selin
Open Stage Moda Günleri'nin altıncısı moda tutkunlarının yoğun katılımıyla gerçekleşti. Organizasyonun son gününde düzenlenen ayakkabı temalı defile ise beklenmedik bir anla hafızalara kazındı.

Ünlü Mankenin Zor Anları!

PODYUMDA YÜRÜYEMEDİ

Defilede podyuma çıkan manken Eylem Aytaş, yürüyüşü sırasında zor anlar yaşadı. Aytaş, podyumda ilerlemekte güçlük çekti ve bir süre olduğu yerde durarak ayakkabılarını düzeltmeye çalıştı. Ancak yaptığı müdahale sorunu çözmeye yetmedi. Yürümekte zorlanmaya devam eden Aytaş, son olarak ayakkabılarını çıkardı. Ünlü manken, defileyi ayakkabılarını eline alarak tamamladı. O anlar salondaki izleyicilerin yanı sıra sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

YOĞUM YAĞDI

Kısa sürede yayılan görüntülere çok sayıda kullanıcı yorum yaptı. Sosyal medya paylaşımlarında “İzlerken bileklerim burkuldu”, “Heyecandan yürüyemedi galiba”, “Gülmemek için zor tuttum” ve “Provalarda denememiş mi?”, 'İlk başta ayağı burkuldu ama sonra stresten yürüyemedi' gibi ifadeler yer aldı.
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek çarpıcı açıklamalarda bulunuyor...
'Şeker fabrikaları satıldı' iddialarına Türkşeker'den rekorla yanıt geldi
Türk Telekom’dan Gökyüzünde Dijital Dönüşüm!
Teklif Sunuldu! Bedelli Askerlik Ücreti Ne Olacak?
İran Netanyahu'nun Ofisini Hedef Aldı!
Pakistan'da Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi!
İran Sınırında Güvenlik Tedbirleri Artırıldı!
Tanju Özcan Adliyeye Sevk Edildi!
Bilanço Ağırlaşıyor! Gazze'de Can Kaybı72 Bin 97 Oldu
Emekli İkramiyesi İçin Geri Sayım Başladı! Ödemeler Ne Zaman Yapılacak
500 Bin Sosyal Konut Projesinde Kura Heyecanı Sürüyor!
Büyüme Rakamları Belli Oldu! TÜİK Kritik Veriyi Açıkladı
Ekrem İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e Karşı Atak!
Bakan Kacır Açıkladı! '2026’da Sanayimizdeki Yükseliş Hızlanacak'
İngiltere'de Savaşta Kararını Verdi! İngiliz Basını Böyle Duyurdu
İran'ı Sarsan İhanet Şüphesi! Hamaney'in Yakınındaki O İsim Köstebek Mi?
Saldırı Dalgası Dünyayı Sarsıyor! Milyonlarca Dolar Zarar Yazıldı
Kuveyt'te ABD'ye Ait F-15 Savaş Uçağı Düşürüldü!
ABD Tarihinde Bir İlk! İran'a Karşı Kamikaze İHA'lar Kullanıldı
Bakan Bolat Duyurdu! İran Sınırından Yolcu Geçişleri Durduruldu
Bugün Hava Nasıl Olacak? Sıcaklar Mı Dönüyor?

Bugün Hava Nasıl Olacak? Sıcaklar Mı Dönüyor?

-4 Derecede Yüzdüler!

-4 Derecede Yüzdüler!

Sıfır Araçta Hava Yastığı Çalışmadı!

Sıfır Araçta Hava Yastığı Çalışmadı!

Televizyonda Reels Keyfi!

Televizyonda Reels Keyfi!

Kira Geliri Olanlar Dikkat! Kimler Beyan Edecek?

Kira Geliri Olanlar Dikkat! Kimler Beyan Edecek?

Ucuz iPhone Geliyor! Apple Yeni Ürünleri için Düğmeye Bastı!

Ucuz iPhone Geliyor! Apple Yeni Ürünleri için Düğmeye Bastı!