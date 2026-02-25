  • USD: 43,89 - 43,96
  • EURO: 51,47 - 51,57
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ufuk Özkan'dan Vefasızlık Sitemi!

Karaciğer nakliyle hayata tutunan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, iyileşme sürecinin ardından sanat dünyasındaki dostlarına kırgınlığını dile getirdi. Zor günlerinde yalnız bırakıldığını belirten Özkan, "Gerçek yüzlerini gördüm" diyerek vefasızlığa isyan etti. Özkan, "Bırakın aramayı, mesaj dahi atmayan abilerim, yapımcılar ve oyuncu arkadaşlarım oldu. Allah bana onların gerçek yüzünü gösterdi. Kimseye kırıldığımı göstermedim; onları direkt engelledim ve hayatımdan sildim." ifadelerini kullandı.

Ekleme: 25.02.2026 - 10:10 Güncelleme: 25.02.2026 - 10:11 / Editör: Ozge Selin
Karaciğer nakliyle hayata tutunan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, iyileşme sürecinin ardından sanat dünyasındaki dostlarına kırgınlığını dile getirdi. Zor günlerinde yalnız bırakıldığını belirten Özkan, 'Gerçek yüzlerini gördüm' diyerek vefasızlığa isyan etti.

Ufuk Özkan'dan Vefasızlık Sitemi!

MUCİZE NAKİL İLE SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Ufuk Özkan, uzun süre karaciğer yetmezliğiyle mücadele ettikten sonra 3 Şubat'ta gerçekleşen başarılı operasyonla karaciğer nakli olmuştu. Ünlü oyuncu sağlığına kavuştuktan sonra sessizliğini bozdu.

'BIRAKIN ARAMAYI, MESAJ BİLE ATMADILAR'

Sağlık durumunun iyiye gitmesiyle birlikte bir röportaj veren başarılı oyuncu, hastalık sürecinde yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle anlattı:

'Bırakın aramayı, mesaj dahi atmayan abilerim, yapımcılar ve oyuncu arkadaşlarım oldu. Allah bana onların gerçek yüzünü gösterdi. Kimseye kırıldığımı göstermedim; onları direkt engelledim ve hayatımdan sildim.'

HAYAT DERSİ NİTELİĞİNDE TAVSİYE

Yaşadığı süreci bir hayat tecrübesine dönüştüren Özkan, sevenlerine de anlamlı bir uyarıda bulundu. Başkalarını memnun etmek için yaşamamak gerektiğini vurgulayan oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

'Haksız yere özgürlüğünüz elinizden alınmadıkça veya amansız bir hastalığınız olmadıkça hayatta hiçbir şeye üzülmeyin. Size sadece bir kez verilen bu yaşamı, başkalarını mutlu etmek için ziyan etmeyin.'
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek çarpıcı açıklamalarda bulunuyor...
'Şeker fabrikaları satıldı' iddialarına Türkşeker'den rekorla yanıt geldi
Türk Telekom’dan Gökyüzünde Dijital Dönüşüm!
Teklif Sunuldu! Bedelli Askerlik Ücreti Ne Olacak?
İran Netanyahu'nun Ofisini Hedef Aldı!
Pakistan'da Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi!
İran Sınırında Güvenlik Tedbirleri Artırıldı!
Tanju Özcan Adliyeye Sevk Edildi!
Bilanço Ağırlaşıyor! Gazze'de Can Kaybı72 Bin 97 Oldu
Emekli İkramiyesi İçin Geri Sayım Başladı! Ödemeler Ne Zaman Yapılacak
500 Bin Sosyal Konut Projesinde Kura Heyecanı Sürüyor!
Büyüme Rakamları Belli Oldu! TÜİK Kritik Veriyi Açıkladı
Ekrem İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e Karşı Atak!
Bakan Kacır Açıkladı! '2026’da Sanayimizdeki Yükseliş Hızlanacak'
İngiltere'de Savaşta Kararını Verdi! İngiliz Basını Böyle Duyurdu
İran'ı Sarsan İhanet Şüphesi! Hamaney'in Yakınındaki O İsim Köstebek Mi?
Saldırı Dalgası Dünyayı Sarsıyor! Milyonlarca Dolar Zarar Yazıldı
Kuveyt'te ABD'ye Ait F-15 Savaş Uçağı Düşürüldü!
ABD Tarihinde Bir İlk! İran'a Karşı Kamikaze İHA'lar Kullanıldı
Bakan Bolat Duyurdu! İran Sınırından Yolcu Geçişleri Durduruldu
Bugün Hava Nasıl Olacak? Sıcaklar Mı Dönüyor?

Bugün Hava Nasıl Olacak? Sıcaklar Mı Dönüyor?

-4 Derecede Yüzdüler!

-4 Derecede Yüzdüler!

Sıfır Araçta Hava Yastığı Çalışmadı!

Sıfır Araçta Hava Yastığı Çalışmadı!

Televizyonda Reels Keyfi!

Televizyonda Reels Keyfi!

Kira Geliri Olanlar Dikkat! Kimler Beyan Edecek?

Kira Geliri Olanlar Dikkat! Kimler Beyan Edecek?

Ucuz iPhone Geliyor! Apple Yeni Ürünleri için Düğmeye Bastı!

Ucuz iPhone Geliyor! Apple Yeni Ürünleri için Düğmeye Bastı!