Icardi Ve Sevgilisinden Romantik Pozlar

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve nişanlısı China Suarez, sosyal medyadaki aktif durumunu sürdürüyor. Aşıklardan yeni kareler geldi.

Çocuklarının annesi eski eşi Wanda Nara ile yaşadığı olaylarla magazin gündeminden düşmeyen Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, ayrılık sonrası sürpriz bir aşka yelken açmıştı.

Mauro Icardi, China Suarez ile yeni bir aşka başladığını sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla duyurmuştu.

AŞK PAYLAŞIMI

33 yaşındaki ünlü futbolcu Icardi ve model ve oyuncu sevgilisi Suarez'in aşkı, doludizgin devam ediyor. Sık sık birlikte paylaşımlar yapan çiftin romantik kareleri sosyal medyada beğeni topluyor.

Mutluluk pozları vermeye devam eden Icardi-Suarez ikilisinden yeni paylaşım geldi. Aşıklara takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

