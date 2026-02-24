Survivor'da Aşk İddiası

Kıyasıya mücadele devam eden Survivor 2026'da olaylar bitmek bilmiyor. Yarışmacıların elenmemek için mücadele ettiği yarışmada, bu sefer aşk iddiası gündeme geldi.Survivor'un yayınlanan son konsey gecesinde Eren'in elenmesiyle birlikte takım içi dengelerde bazı tartışmalar yaşandı.Düelloyu kaybettikten sonra konseye gelen Eren'i, Sercan'ın takımında istememesi, hem performans odaklı stratejiler hem de kişisel ilişkilerle ilgili spekülasyonlara yol açtı.Yayınlanan fragmanda sunucu Acun Ilıcalı, yarışmacı Seren Ay'a “Sercan'ın Deniz'e karşı bir ilgisi olabilir mi?” diye sordu. Seren Ay ise cevap olarak, 'Bence evet, kesinlikle evet' yanıtını verdi.Konuyla ilgili konuşan Bayhan, 'Gönül üçgeni ile ilgili bizim gözden kaçırdığımız bir matematik varmış, belki de duygusal davranılmasaydı stratejiden iyi anlayan bazı arkadaşlarımız benim de düşündüğüm bu stratejiyi pozitif anlamda değerlendirirdi.' ifadelerini kullandı.