Son Paylaşım Olay Oldu!

Reyting rekorları kıran Uzak Şehir, hem ekranlarda hem de sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.Dizide Zerrin karakterine hayat veren Dilin Döğer ve rol arkadaşı Atakan Özkaya, başarılı performansının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.Dilin Döğer ile sık sık aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Özkaya, iddiaları yalanlamıştı.“Yok hiç yok. Arkadaşız, çok yakın arkadaşız. Beraber yaşıyoruz orada sonuçta böyle haberlerin çıkması çok normal.” diyen Özkaya'nın son pozu ise aşk iddialarını yeniden gündeme getirdi.Özkaya, dizideki partneri Dilin Döğer’in doğum gününü kutladı. Ancak samimi poz, Atakan Özkaya ile Dilin Döğer'in yorum yağmuruna tutulmasına neden oldu.