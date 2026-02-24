  • USD: 43,89 - 43,96
  • EURO: 51,47 - 51,57
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Son Paylaşım Olay Oldu!

Uzak Şehir dizinin yıldızları Dilin Döğer ve Atakan Özkaya’dan gelen kare sosyal medyada gündem oldu. Dilin Döğer ve Atakan Özkaya hakkında aşk iddiaları yeniden konuşulmaya başladı.

Ekleme: 24.02.2026 - 12:04 Güncelleme: 24.02.2026 - 12:04 / Editör: Ozge Selin
Reyting rekorları kıran Uzak Şehir, hem ekranlarda hem de sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.

Dizide Zerrin karakterine hayat veren Dilin Döğer ve rol arkadaşı Atakan Özkaya, başarılı performansının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

Dilin Döğer ile sık sık aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Özkaya, iddiaları yalanlamıştı.

"ARKADAŞIZ"

“Yok hiç yok. Arkadaşız, çok yakın arkadaşız. Beraber yaşıyoruz orada sonuçta böyle haberlerin çıkması çok normal.” diyen Özkaya'nın son pozu ise aşk iddialarını yeniden gündeme getirdi.

Özkaya, dizideki partneri Dilin Döğer’in doğum gününü kutladı. Ancak samimi poz, Atakan Özkaya ile Dilin Döğer'in yorum yağmuruna tutulmasına neden oldu.

Son Paylaşım Olay Oldu!
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek çarpıcı açıklamalarda bulunuyor...
'Şeker fabrikaları satıldı' iddialarına Türkşeker'den rekorla yanıt geldi
Türk Telekom’dan Gökyüzünde Dijital Dönüşüm!
Teklif Sunuldu! Bedelli Askerlik Ücreti Ne Olacak?
İran Netanyahu'nun Ofisini Hedef Aldı!
Pakistan'da Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi!
İran Sınırında Güvenlik Tedbirleri Artırıldı!
Tanju Özcan Adliyeye Sevk Edildi!
Bilanço Ağırlaşıyor! Gazze'de Can Kaybı72 Bin 97 Oldu
Emekli İkramiyesi İçin Geri Sayım Başladı! Ödemeler Ne Zaman Yapılacak
500 Bin Sosyal Konut Projesinde Kura Heyecanı Sürüyor!
Büyüme Rakamları Belli Oldu! TÜİK Kritik Veriyi Açıkladı
Ekrem İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e Karşı Atak!
Bakan Kacır Açıkladı! '2026’da Sanayimizdeki Yükseliş Hızlanacak'
İngiltere'de Savaşta Kararını Verdi! İngiliz Basını Böyle Duyurdu
İran'ı Sarsan İhanet Şüphesi! Hamaney'in Yakınındaki O İsim Köstebek Mi?
Saldırı Dalgası Dünyayı Sarsıyor! Milyonlarca Dolar Zarar Yazıldı
Kuveyt'te ABD'ye Ait F-15 Savaş Uçağı Düşürüldü!
ABD Tarihinde Bir İlk! İran'a Karşı Kamikaze İHA'lar Kullanıldı
Bakan Bolat Duyurdu! İran Sınırından Yolcu Geçişleri Durduruldu
Bugün Hava Nasıl Olacak? Sıcaklar Mı Dönüyor?

Bugün Hava Nasıl Olacak? Sıcaklar Mı Dönüyor?

-4 Derecede Yüzdüler!

-4 Derecede Yüzdüler!

Sıfır Araçta Hava Yastığı Çalışmadı!

Sıfır Araçta Hava Yastığı Çalışmadı!

Televizyonda Reels Keyfi!

Televizyonda Reels Keyfi!

Kira Geliri Olanlar Dikkat! Kimler Beyan Edecek?

Kira Geliri Olanlar Dikkat! Kimler Beyan Edecek?

Ucuz iPhone Geliyor! Apple Yeni Ürünleri için Düğmeye Bastı!

Ucuz iPhone Geliyor! Apple Yeni Ürünleri için Düğmeye Bastı!