Zorlu Ameliyat Sürecini Anlattı

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan ünlü oyuncu Tuna Arman, ciddi bir operasyon geçirdi. Ünlü isim sosyal medya hesabından da sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Ekleme: 23.02.2026 - 11:27 Güncelleme: 23.02.2026 - 11:28
Bir dönemin popüler isimlerinden ünlü oyuncu Tuna Arman, sevenlerini üzen haberi verdi. Ünlü oyuncu, yaklaşık 1.5 yıl önce tesadüfen fark edilen ve kasığındaki damarda oluşan balon nedeniyle 16 Şubat'ta ameliyat masasına yattı.

Femoral Arter Anevrizma Rezeksiyonu ve İnterpozisyon Greftleme operasyonu geçiren Arman, zorlu yoğun bakım sürecinin ardından evinde istirahata çekildi. Şimdi gözünü sahneye diken usta oyuncu, yaşadıklarını anlattı.

"BEN ŞANSLIYDIM"

"Zor günler geçirdiğini söyleyen" Tuna Arman, şu ifadeleri kullandı, “Yaklaşık 1.5 yıl önce çok büyük bir tesadüf sonucu sağ kasığımda damarda içinde pıhtı olan bir balon olduğunu öğrendim. Kalp Damar Cerrahisi takibinde 3 ayda bir kontroller ve dikkatli davranmak, bedeni yormadan, ağır kaldırmadan hatta eğilip kalkmadan bekledik ve anevrizma büyümeye devam ettiği için ameliyata karar verildi. Ben şanslıydım tesadüfen öğrendim. Genelde patlıyormuş balon ve pıhtı kana karışıyormuş. Mutlaka ihmal etmeden herkes Doppler Ultrasonografi çektirmeli.

Canım dostlarım; arkadaşlarım, çocuklarım çok teşekkür ediyorum. Gelen, arayan, yazan herkese çok teşekkür ediyorum. Odamı oyuncaklarla dolduran canlarım çok teşekkür ediyorum. Dualarınızı esirgemeyin sevenlerim binlerce şükür... Evimdeyim, çocuklarıma kavuştum. İyileşme süreci bitsin, sahnede karşınızda olacağım."

Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Katlanabilir İPhone Geliyor!

Tesla O Kaza İçin Servet Ödeyecek!

Batarya Canavarı Telefon Geliyor!

OpenAI 600 Milyar Dolarlık Yatırıma Hazırlanıyor!

NASA Artemis II Fırlatması için Geri Sayım Başladı!

