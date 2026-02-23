  • USD: 43,75 - 43,83
  • EURO: 51,66 - 51,75
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Dilan Polat Hamileliğini Duyurdu

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat uzun zamandır tekrardan anne olmak istiyordu. Ünlü isim, 3. çocuğuna hamile olduğunu açıkladı.

Ekleme: 23.02.2026 - 11:25 Güncelleme: 23.02.2026 - 11:25 / Editör: Ozge Selin
Sosyal medyanın en ünlü feomenlerinden Dilan Polat'ın 9.5 ay süren cezaevi serüveni 2024'ün 19 Ağustos'unda, eşi Engin Polat'ınki ise 4 Eylül'de 10 ayın sonunda bitmişti.

2 ÇOCUKLARI VAR

Cezaevine girmeden önce 3. çocuğu istediğini söyleyen ve hamile kalmak için tedavilere başlayan Dilan Polat'ın bir hayali daha gerçek oldu.

TÜP BEBEK

2025'in son aylarında tüp bebek tedavisine yeniden başlayan Dilan Polat, üçüncü çocuk hayali için gerekli adımı atmıştı. 6 gün önce embriyo transferi gerçekleşti ve Polat Ailesi bebeğin tutunup tutunamayacağını görmek üzere beklemeye başladı.

MÜJDELİ HABERİ VERDİ

Masaya tatlı getiriyormuş gibi yapan Dilan Polat, eşi Engin Polat, kızı Nilda ve oğlu Milan Efe'ye hamile olduğunu açıkladı. İlk testi yaptığı anları da Instagram hesabından yayınlayan ünlü isme yorum yağdı.

Dilan Polat Hamileliğini Duyurdu
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek çarpıcı açıklamalarda bulunuyor...
CHP'nin Şaibeli Kurultay Davasında Olay İfadeler! '50 Milyon Dolar İçin 5-6 Bavul Yeter'
ABD Ordusu Savaş Pozisyonuna Geçti! Rusya'dan İran'a Gizli Füze Sevkiyatı
Terörsüz Türkiye Raporu Ve Yeni Adımlar! Kabine Toplanıyor
Kanlı Güç Savaşı Kapıda! ABD'nin Gizli Görev Gücü Meksika'da
NATO Tarihinde Bir İlk! Türk Ordusu Dünya Basınında Gündem Oldu
974 Bağımsız Bölüm İnşa Ediliyor! 'Bir Söz Verdik Sözümüzü Tutacağız'
Bakanlık Açıkladı! 2 Bin 500 İşletmenin...
Çocuklarının Gözü Önünde Eşini Katletmişti! Cani Kocanın Savunması Pes Dedirtti
Karteller Ayakta! Liderleri Öldürüldü Ülke Savaş Alanına Döndü!
Ömer Çelik'ten İsrail'e Sert Tepki! 'İsrail'in Filistin topraklarında Hiçbir Hakkı Yoktur'
İstanbul Valiliği Yalanladı! 'Kuduz Vakalarında Patlama' İddialarına Yanıt
Yusuf Tekin'den Ara Tatil Açıklaması! '180 Günü Yetiştiremiyoruz'
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda Çocuklar İftar Yaptı! Gülümseten Anlar...
İstanbul'un Huzur Rotası!
Dünya Barışının Teminatı Türkiye!
Sabıkalı Sürücü Hayattan Kopardı!
Gazze'de En Acı İftar! Enkaz Ortasında...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Misafirleri Oldu! ' Hayal Edemezdik '
ABD'de İkinci Epstein Skandalı! Reşit Olmayan Kızlara Ait Cinsel İçerik...
Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Katlanabilir İPhone Geliyor!

Katlanabilir İPhone Geliyor!

Tesla O Kaza İçin Servet Ödeyecek!

Tesla O Kaza İçin Servet Ödeyecek!

Batarya Canavarı Telefon Geliyor!

Batarya Canavarı Telefon Geliyor!

OpenAI 600 Milyar Dolarlık Yatırıma Hazırlanıyor!

OpenAI 600 Milyar Dolarlık Yatırıma Hazırlanıyor!

NASA Artemis II Fırlatması için Geri Sayım Başladı!

NASA Artemis II Fırlatması için Geri Sayım Başladı!