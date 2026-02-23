  • USD: 43,75 - 43,83
Barış Murat Yağcı Survivor'a Döndü

Hakkında uyuşturucu operasyonunda yakalama kararı çıkartılan Barış Murat Yağcı Survivor'u bırakmak zorunda kalmıştı. Ünlü isim yarışmaya kaldığı yerden devam ediyor.

Ekleme: 23.02.2026 - 11:24 Güncelleme: 23.02.2026 - 11:24 / Editör: Ozge Selin
Ünlü isimlere yönelik yapılan uyuşturucu soruşturmasında komedyen Hasan Can Kaya ve şarkıcı Reynmen'in olduğu 11 isim gözaltına alınmıştı. Listede Survivor 2020 şampiyonu Nisa Bölükbaşı ile Survivor 2026 yarışmacısı Barış Murat Yağcı'nın da yer aldığı öğrenilmişti. Survivor'dan diskalifiye edilen Barış Murat Yağcı, havalimanında gözaltına alınmıştı.

Hakkında gözaltı kararı verilen ancak yurt dışında olduğu için gözaltına alınamayan Barış Murat Yağcı, dün gece saatlerinde Türkiye'ye dönmüştü.

SONUÇLAR TEMİZ

İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Barış Murat Yağcı'nın İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından saç ve kan örneği alınması için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği alınan Barış Murat Yağcı, işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı.

Uyuşturucu test sonucu geçtiğimiz günlerde negatif çıkan Yağcı, testin ardından Survivor'a geri döndü.

"ÖZÜR DİLERİM"

Survivor'ın yeni bölüm fragmanında ağladığı görülen Barış Murat Yağcı, "Allah buraya dönmemi nasip etti. Bir süre burada olamadım özür dilerim" ifadelerini kullandı.

Barış Murat Yağcı Survivor'a Döndü
Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Katlanabilir İPhone Geliyor!

Tesla O Kaza İçin Servet Ödeyecek!

Batarya Canavarı Telefon Geliyor!

OpenAI 600 Milyar Dolarlık Yatırıma Hazırlanıyor!

NASA Artemis II Fırlatması için Geri Sayım Başladı!

