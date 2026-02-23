  • USD: 43,75 - 43,83
37. Yaş Kutlaması

Sevgilisinin Nilperi Şahinkaya’nın 37. yaşına özel hazırlattığı pasta sosyal medyada gündem oldu.

Ekleme: 23.02.2026 - 11:26 Güncelleme: 23.02.2026 - 11:27 / Editör: Ozge Selin
Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündem olan Nilperi Şahinkaya, özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen ünlülerden.

Geçtiğimiz aylarda annesini kaybeden ve oldukça zorlu bir sürece giren Nilperi Şahinkaya, umutsuzluğun içinden yeni bir aşka yelken açmıştı.

Bir süredir yönetmen sevgilisi Baturalp Bekar ile mutlu bir birliktelik yaşayan oyuncu Nilperi Şahinkaya, hatta çok uzak olduğunu söylediği evliliğe de yeşil ışık yakmıştı.

37. Yaş Kutlaması

Şu sıralar aşk hayatı çok iyi giden Nilperi, 37. yaşını kutladı. Doğum gününe özel yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

"4 YAŞIMA GİRDİM"

Doğum günü paylaşımına, '4 yaşıma girdim çok heyecanlıyım, işte kreş arkadaşlarımla ben! 2A sınıfından Baturalp, Sürpriz kutlama için teşekkür ederim' notunu düşen Nilperi'nin pozlarında dikkat çeken detay pastası oldu.

37. Yaş Kutlaması

"YE BENİ AŞKIM"

Nilperi Şahinkaya'nın sevgilisi Baturalp Bekar, Nilperi'nin 37. yaşına özel hazırlattığı pastanın üstüne leoparlı bir iç çamaşırı giyip kaslarını sergileyen pozunu koydurdu. Pastanın üstüne ise 'Ye Beni Aşkım' yazdırdı.

37. Yaş Kutlaması
Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Katlanabilir İPhone Geliyor!

Tesla O Kaza İçin Servet Ödeyecek!

Batarya Canavarı Telefon Geliyor!

OpenAI 600 Milyar Dolarlık Yatırıma Hazırlanıyor!

NASA Artemis II Fırlatması için Geri Sayım Başladı!

