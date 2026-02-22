  • USD: 43,69 - 43,77
İbrahim Tatlıses'ten Beklenmedik Çıkış!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, 2023'de İzmir'in Narlıdere ilçesindeki lüks sitede çıkan ve evini de kapsayan yangın hakkında yıllar sonra yeni bir açıklama yaptı. Yangının ardından büyük bir üzüntü yaşayan Tatlıses, maddi kayıplarından ziyade manevi kayıplarına dikkat çekmişti. İmparator, yıllar sonra gelen yeni açıklamasında ise en çok 15 bidon turşusunun yanmasına üzüldüğünü belirtti.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 28 Nisan 2023 tarihinde meydana gelen ve tüm Türkiye'nin hafızasına kazınan lüks site yangını, yeniden gündemde. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in de dairesinin bulunduğu blokta çıkan ve ancak 8 saatte kontrol altına alınabilen yangın, geride büyük bir enkaz bırakmıştı.

'GENÇLİĞİM VE ÖDÜLLERİM YANDI' DEMİŞTİ

Yangının ardından büyük bir üzüntü yaşayan Tatlıses, o dönem yaptığı açıklamada maddi kaybından ziyade manevi kayıplarına dikkat çekmişti. Ünlü sanatçı, 'Evimiz yansa iyi, benim gençliğim yandı. 45 senede aldığım ödüllerim, 5 sene vergi rekortmeni olup aldığım o plaketler yandı.' diyerek yaşadığı acıyı dile getirmişti.

İbrahim Tatlıses'ten Beklenmedik Çıkış!

YILLAR SONRA GELEN 'TURŞU' SİTEMİ

Dairelerin kullanılamaz hale geldiği facianın üzerinden geçen sürenin ardından Tatlıses, magazin dünyasında çok konuşulacak yeni bir açıklama yaptı. Kayıplarını hatırlatan imparator, bu kez esprili ama sitemkâr bir dille en çok üzüldüğü şeyi paylaştı: 'En çok 15 bidon turşumun yanmasına üzüldüm.'

Tatlıses'in bu açıklaması, takipçileri arasında 'İmparator yine formunda' yorumlarına neden olurken, yangının bıraktığı derin izleri de bir kez daha hatırlattı.

Tatlıses'in evinin bulunduğu o sitede şu an 4+1 lüks bir daire 43 milyon 500 bin TL'ye alıcı buluyor.
Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Katlanabilir İPhone Geliyor!

Tesla O Kaza İçin Servet Ödeyecek!

Batarya Canavarı Telefon Geliyor!

OpenAI 600 Milyar Dolarlık Yatırıma Hazırlanıyor!

NASA Artemis II Fırlatması için Geri Sayım Başladı!

