  • USD: 43,69 - 43,77
  • EURO: 51,38 - 51,48
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Aleyna Tilki'nin Annesi Paraya Doydu!

Instagram'da ücretli abonelik sistemini aktif hale getiren ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, sadece 3 gün içinde bin 785 aboneye ulaşarak yaklaşık 160 bin lira kazanç elde etti.

Ekleme: 22.02.2026 - 09:41 Güncelleme: 22.02.2026 - 09:42 / Editör: Ozge Selin
Şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, Instagram'ın içerik üreticileri için sunduğu ücretli abonelik sistemine dahil oldu. Takipçilerine özel içerikler sunmaya başlayan Öztel, kısa sürede büyük bir ilgiyle karşılaştı.

Aleyna Tilki'nin Annesi Paraya Doydu!

3 GÜNDE 160 BİN LİRA KAZANDI

Sosyal medyada yayılan iddialara göre, sisteme geçiş yaptıktan sadece 3 gün sonra 1.785 abone sayısına ulaşan Öztel'in yaklaşık 160 bin lira kazandığı öne sürüldü.

Takipçileriyle daha yakın bir iletişim kurmayı hedefleyen Öztel'in bu girişimi, sosyal medyada en çok konuşulan magazin konuları arasına girdi.


AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda Çocuklar İftar Yaptı! Gülümseten Anlar...
İstanbul'un Huzur Rotası!
Dünya Barışının Teminatı Türkiye!
Sabıkalı Sürücü Hayattan Kopardı!
Gazze'de En Acı İftar! Enkaz Ortasında...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Misafirleri Oldu! ' Hayal Edemezdik '
ABD'de İkinci Epstein Skandalı! Reşit Olmayan Kızlara Ait Cinsel İçerik...
CHP'li 2 Belediyeye 9.3 Milyon TL Ceza! Aynı İhlali 3 Kez Yapmış
Yüreklere Dokunan Anlar! Murat Kurum Depremzede Ailenin Konuğu Oldu
Yardım Etmek İsterken 6 Yerinden Bıçaklandı! 'Ailemi Tehdit Ediyorlar'
İran'a Saldırıda İlk Hedef Ne? Dünyanın Konuştuğu Gerilimde Yeni İddia
TİAK VERİLERİ AÇIKLADI! OCAK AYINDA TELEVİZYON İZLEME SÜRELERİ SEZON ZİRVESİNDE
Saman Balyaları Altında Feci Ölüm! Evli Ve 2 Çocuk Babasıydı
Doğal Gaz Aboneliğinde Yeni Dönem! Milyonları İlgilendiriyor
Atina’da Libya Alarmı! Türkiye'nin Hamlesi Yunanistan’da Endişe Yarattı
Uyuşturucu Tacilerine Nefes Yok! 5 İlde Operasyon
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesaj! 'Çevre bilinci vatan bilincidir'
Fırsatçılara Geçit Yok! Bakanlıktan Marketlere 'Ramazan' Denetimi
ABD İran'a Saldırırsa Neler Olacak? İngiliz Basınından Çarpıcı Açıklama
Türkiye'nin Doğu Kalkanı! Hayati Rol...
Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Katlanabilir İPhone Geliyor!

Katlanabilir İPhone Geliyor!

Tesla O Kaza İçin Servet Ödeyecek!

Tesla O Kaza İçin Servet Ödeyecek!

Batarya Canavarı Telefon Geliyor!

Batarya Canavarı Telefon Geliyor!

OpenAI 600 Milyar Dolarlık Yatırıma Hazırlanıyor!

OpenAI 600 Milyar Dolarlık Yatırıma Hazırlanıyor!

NASA Artemis II Fırlatması için Geri Sayım Başladı!

NASA Artemis II Fırlatması için Geri Sayım Başladı!