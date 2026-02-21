'Yağmur'la Çocuk Yapmak İçin Evlendik'

Evlilikleri ile bir döneme damga vurmuşlardı...Oyuncu Pınar Altuğ, kendisi gibi oyuncu eşi Yağmur Atacan ile 2008 yılında dünyaevine girdi.Çiftin bu evliliğinden 2009 yılında Su Atacan isimli kızları dünyaya geldi.Pınar Altuğ, yaş farkı nedeniyle bir dönem çok konuşulan bu evliliğe nasıl karar verdiklerini, katıldığı bir programda anlattı.Çocuk yapmak için evlendiklerini söyleyen Altuğ, evlilik fikrini Yağmur Atacan'ın verdiğini söyledi.Altuğ, konuşmasının devamını ise şu şekilde sürdürdü:"Yağmur, çocuk yapma yaşımın geldiğini düşünerek, 'Senin artık zamanın geldi, biz evlenelim de çocuğumuz olsun, senin doğurman lazım' dedi. Mantıklıydı. Evlendiğimizde ben 35 yaşındaydım, Yağmur 26 yaşındaydı."