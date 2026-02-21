  • USD: 43,69 - 43,77
  • EURO: 51,38 - 51,48
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Nükhet Duru’dan Beren Saat’e Destek

Formda haliyle ve fiziğiyle yıllara meydan okuyan şarkıcı Nükhet Duru, Beren Saat'in şarkısıyla ilgili paylaşım yaptı.

Ekleme: 21.02.2026 - 12:59 Güncelleme: 21.02.2026 - 13:00 / Editör: Ozge Selin
Oyunculuktan sonra müzik sektörüne de giriş yapan Beren Saat’in CapitaliZoo adlı ilk şarkısı, yayımlandıktan sonra sosyal medyada hem övgü hem de eleştiriyle gündeme gelmişti.

Ünlü sanatçı Nükhet Duru da oyuncu Beren Saat’in müzik dünyasına adım attığı ilk single’ı CapitaliZoo hakkında, sosyal medya üzerinden destek paylaşımı yaptı.

Bu gelişmelerin ardından usta sanatçı Nükhet Duru, Saat’e destek verdiği bir paylaşımda, şarkının “derinlik ve mesajını anlamadan sırf eleştirmekle yetinmemek” gerektiğini ifade etti.

71 yaşındaki başarılı şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

"SÖZLERİNİ DİKKATLE DİNLEYİN"

"Beren yine kendi tarzında ve üslubunda, kendi derinliği ve bilgeliğiyle, tüm dünyaya mesaj vermiş şarkısında. CapitaliZoo tam bir sistem eleştirisi, modern zamanın makineleştirdiği ve vahşileştirdiği dünya düzenine bir isyan... Şarkıcılığını beğenirsiniz, beğenmezsiniz, o ayrı bir konu. Ben yeni zamanın Maria Callas'ıyım gibi bir iddiası da yok zaten. Yerden yere vurup, hakaretler etmeden önce, şarkısının sözlerini dikkatle dinleyip, ne anlatmaya çalıştığını anlamaya çalışmanızı tavsiye ederim."

Nükhet Duru’dan Beren Saat’e Destek

Nükhet Duru’dan Beren Saat’e Destek
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda Çocuklar İftar Yaptı! Gülümseten Anlar...
İstanbul'un Huzur Rotası!
Dünya Barışının Teminatı Türkiye!
Sabıkalı Sürücü Hayattan Kopardı!
Gazze'de En Acı İftar! Enkaz Ortasında...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Misafirleri Oldu! ' Hayal Edemezdik '
ABD'de İkinci Epstein Skandalı! Reşit Olmayan Kızlara Ait Cinsel İçerik...
CHP'li 2 Belediyeye 9.3 Milyon TL Ceza! Aynı İhlali 3 Kez Yapmış
Yüreklere Dokunan Anlar! Murat Kurum Depremzede Ailenin Konuğu Oldu
Yardım Etmek İsterken 6 Yerinden Bıçaklandı! 'Ailemi Tehdit Ediyorlar'
İran'a Saldırıda İlk Hedef Ne? Dünyanın Konuştuğu Gerilimde Yeni İddia
TİAK VERİLERİ AÇIKLADI! OCAK AYINDA TELEVİZYON İZLEME SÜRELERİ SEZON ZİRVESİNDE
Saman Balyaları Altında Feci Ölüm! Evli Ve 2 Çocuk Babasıydı
Doğal Gaz Aboneliğinde Yeni Dönem! Milyonları İlgilendiriyor
Atina’da Libya Alarmı! Türkiye'nin Hamlesi Yunanistan’da Endişe Yarattı
Uyuşturucu Tacilerine Nefes Yok! 5 İlde Operasyon
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesaj! 'Çevre bilinci vatan bilincidir'
Fırsatçılara Geçit Yok! Bakanlıktan Marketlere 'Ramazan' Denetimi
ABD İran'a Saldırırsa Neler Olacak? İngiliz Basınından Çarpıcı Açıklama
Türkiye'nin Doğu Kalkanı! Hayati Rol...
Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Katlanabilir İPhone Geliyor!

Katlanabilir İPhone Geliyor!

Tesla O Kaza İçin Servet Ödeyecek!

Tesla O Kaza İçin Servet Ödeyecek!

Batarya Canavarı Telefon Geliyor!

Batarya Canavarı Telefon Geliyor!

OpenAI 600 Milyar Dolarlık Yatırıma Hazırlanıyor!

OpenAI 600 Milyar Dolarlık Yatırıma Hazırlanıyor!

NASA Artemis II Fırlatması için Geri Sayım Başladı!

NASA Artemis II Fırlatması için Geri Sayım Başladı!