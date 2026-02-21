Nükhet Duru’dan Beren Saat’e Destek

Oyunculuktan sonra müzik sektörüne de giriş yapan Beren Saat’in CapitaliZoo adlı ilk şarkısı, yayımlandıktan sonra sosyal medyada hem övgü hem de eleştiriyle gündeme gelmişti.Ünlü sanatçı Nükhet Duru da oyuncu Beren Saat’in müzik dünyasına adım attığı ilk single’ı CapitaliZoo hakkında, sosyal medya üzerinden destek paylaşımı yaptı.Bu gelişmelerin ardından usta sanatçı Nükhet Duru, Saat’e destek verdiği bir paylaşımda, şarkının “derinlik ve mesajını anlamadan sırf eleştirmekle yetinmemek” gerektiğini ifade etti.71 yaşındaki başarılı şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:"Beren yine kendi tarzında ve üslubunda, kendi derinliği ve bilgeliğiyle, tüm dünyaya mesaj vermiş şarkısında. CapitaliZoo tam bir sistem eleştirisi, modern zamanın makineleştirdiği ve vahşileştirdiği dünya düzenine bir isyan... Şarkıcılığını beğenirsiniz, beğenmezsiniz, o ayrı bir konu. Ben yeni zamanın Maria Callas'ıyım gibi bir iddiası da yok zaten. Yerden yere vurup, hakaretler etmeden önce, şarkısının sözlerini dikkatle dinleyip, ne anlatmaya çalıştığını anlamaya çalışmanızı tavsiye ederim."