Doğum Gününü Kutladı

Kızıl Goncalar dizisindeki rolüyle adını geniş bir kitleye duyuran genç oyuncu Mina Demirtaş, 18 oldu.

Ekleme: 21.02.2026 - 12:56 Güncelleme: 21.02.2026 - 12:57 / Editör: Ozge Selin
Ekranların genç yeteneklerinden Mina Demirtaş, Kızıl Goncalar dizisindeki başarılı performansının yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da gündem oluyor.

Sosyal medyada aktif olan ünlü isim, son olarak doğum günü paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Doğum Gününü Kutladı

18. YAŞ KUTLAMASI

Kariyerine genç yaşta başlamış olan Mina Demirtaş, geçtiğimiz gün yeni yaşına girdi. Ünlü isim, 18. yaşını arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Demirtaş, 18. yaş gününden kareleri sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.

Demirtaş uzun süredir merak edilen yaşını geçtiğimiz senelerde “O Ses Türkiye Yılbaşı Özel” programında açıklayarak, “16 yaşındayım, Şubat ayında 17 olacağım.” demişti.

Doğum Gününü Kutladı
Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Katlanabilir İPhone Geliyor!

Tesla O Kaza İçin Servet Ödeyecek!

Batarya Canavarı Telefon Geliyor!

OpenAI 600 Milyar Dolarlık Yatırıma Hazırlanıyor!

NASA Artemis II Fırlatması için Geri Sayım Başladı!

