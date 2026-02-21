  • USD: 43,69 - 43,77
  • EURO: 51,38 - 51,48
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Aybüke Pusat Saçlarını Kestirdi

Ekranların ünlü isimlerinden Aybüke Pusat, bu kez radikal bir değişimle dikkat çekti. Sürpriz bir karar alan ünlü isim, saçlarını kestirdi.

Ekleme: 21.02.2026 - 12:58 Güncelleme: 21.02.2026 - 12:58 / Editör: Ozge Selin
2014 yılında Miss Turkey yarışmasında üçüncü olan 30 yaşındaki Aybüke Pusat, aşk hayatı ve iddialı pozlarıyla da sık sık adından söz ettiriyor.

Geçtiğimiz aylarda sevgilisi Furkan Andıç ile ilk fotoğrafını paylaşan Aybüke Pusat, o kareye bir gül emojisi ekleyerek mutlu birlikteliklerini duyurmuştu.

Ünlü oyuncu, ani bir kararla imaj değişikliği yaparak saçlarını kestirdi.

Aybüke Pusat Saçlarını Kestirdi

"LOKUMUNUZ SAÇINI KESTİRDİ"

Yeni görünümünü Instagram hesabında paylaşan Pusat, takipçilerine "Lokumunuz saçını kestirdi" notunu düştü. Yeni imajı beğeni toplayan Aybüke Pusat'a yorum yağdı.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda Çocuklar İftar Yaptı! Gülümseten Anlar...
İstanbul'un Huzur Rotası!
Dünya Barışının Teminatı Türkiye!
Sabıkalı Sürücü Hayattan Kopardı!
Gazze'de En Acı İftar! Enkaz Ortasında...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Misafirleri Oldu! ' Hayal Edemezdik '
ABD'de İkinci Epstein Skandalı! Reşit Olmayan Kızlara Ait Cinsel İçerik...
CHP'li 2 Belediyeye 9.3 Milyon TL Ceza! Aynı İhlali 3 Kez Yapmış
Yüreklere Dokunan Anlar! Murat Kurum Depremzede Ailenin Konuğu Oldu
Yardım Etmek İsterken 6 Yerinden Bıçaklandı! 'Ailemi Tehdit Ediyorlar'
İran'a Saldırıda İlk Hedef Ne? Dünyanın Konuştuğu Gerilimde Yeni İddia
TİAK VERİLERİ AÇIKLADI! OCAK AYINDA TELEVİZYON İZLEME SÜRELERİ SEZON ZİRVESİNDE
Saman Balyaları Altında Feci Ölüm! Evli Ve 2 Çocuk Babasıydı
Doğal Gaz Aboneliğinde Yeni Dönem! Milyonları İlgilendiriyor
Atina’da Libya Alarmı! Türkiye'nin Hamlesi Yunanistan’da Endişe Yarattı
Uyuşturucu Tacilerine Nefes Yok! 5 İlde Operasyon
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesaj! 'Çevre bilinci vatan bilincidir'
Fırsatçılara Geçit Yok! Bakanlıktan Marketlere 'Ramazan' Denetimi
ABD İran'a Saldırırsa Neler Olacak? İngiliz Basınından Çarpıcı Açıklama
Türkiye'nin Doğu Kalkanı! Hayati Rol...
Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Katlanabilir İPhone Geliyor!

Katlanabilir İPhone Geliyor!

Tesla O Kaza İçin Servet Ödeyecek!

Tesla O Kaza İçin Servet Ödeyecek!

Batarya Canavarı Telefon Geliyor!

Batarya Canavarı Telefon Geliyor!

OpenAI 600 Milyar Dolarlık Yatırıma Hazırlanıyor!

OpenAI 600 Milyar Dolarlık Yatırıma Hazırlanıyor!

NASA Artemis II Fırlatması için Geri Sayım Başladı!

NASA Artemis II Fırlatması için Geri Sayım Başladı!