Eski manken Tuğba Özay, Kars'a gitti. Sarıkamış Kayak Merkezi'nde tatil yapan Özay, Kars'a gelerek alışveriş yaptı. Kars'ın yöresel ürünlerinden satın alan Özay, Sarıkamış Kayak Merkezi'ni çok beğendiğini söyledi.22 yıl önce geldiği Kars'ı ve Sarıkamış'ı beğendiğini belirten Özay, şu ifadeleri kullandı:"Beni tanıyan herkes çok iyi bilir ki bir vatan sevdalısıyım. Kendi yurdumuzda, kendi vatanımızda o kadar güzel yerler, keşfedilmemiş yerler var ki. Sarıkamış'a hayret ettim. O kadar çok oteller yapılmış, hepsi de beş yıldızlı yani tesis olarak. Yerli malı, yurdun malı herkes onu kullanmalı. Dünyanın dört bir yanını gezmiş bir insan olarak en sevdiğim coğrafya kesinlikle ve kesinlikle kendi coğrafyamız. Tabii ki dünyanın birçok yeri çok güzelliklerle dolu ama ne olursa olsun bizim kökümüz, bizim toprağımız, anamız, kucağımız, bizi sarıp sarmalayan yer kendi vatanımız. Eğer ki birbirimize destek verirsek bu ülke zaten çok çok daha güçlü olur diye düşünüyorum. Çıkın çıkın gelin. Sarıkamış ayrı güzel ama Kars'ın diğer ilçelerinde de çok güzellikler var."Sarıkamış Şehitliğini ziyaret ettiğini ifade eden Özay, sözlerine şöyle devam etti. "Sabah kalktığımızda ilk işimiz şehitliğimizi ziyaret etmek oldu. Tabii ki, o acıyı o kadar böyle iliklerime dek hissettim ki, hikayesini biliyoruz, tarihini biliyoruz. Sarıkamış Şehitlerimizi saygıyla, minnetle, özlemle anıyoruz. Ama özellikle o anıt mezara gittiğimde o isimleri gördüğüm zaman gerçekten çok çok iliklerime dek hissettim. Çok üzüldüm, ağladım.O bayrağımız orada dalgalanırken, o asker heykellerini gördüğümde, o yazılanları okuduğumda muazzam bir duygu fırtınası yaşadım. Bu ülke kolay kurulmadı. Bu vatan topraklarına kolay sahip çıkılmadı. Bizler bugün bu coğrafyada rahatça ve özgürce yaşıyorsak atalarımıza minnet borçluyuz. Bu vatan için kim mücadele ettiyse, kim şehit olduysa, kim gazi olduysa, kimin çorbada tuzu varsa hepsine minnet borçluyuz, yaşamımızı onlara borçluyuz."