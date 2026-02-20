  • USD: 43,69 - 43,77
Kurtlar Vadisi'nin İkilisi Yıllar Sonra...

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından Kurtlar Vadisi'nde 'Abuzer Kömürcü' ve 'Erdal Kömürcü' karakterlerine hayat veren Muhammed Cangören ile Sefa Zengin, yıllar sonra yeniden bir araya geldi. Dizinin istenmeyen baba-oğlu ile hafızalara kazınan ikilinin birlikte verdiği poz, sosyal medyada nostalji rüzgarı estirdi.

20.02.2026
Türk televizyon tarihine damga vuran yapımlar arasında yer alan Kurtlar Vadisi, aradan geçen yıllara rağmen gündemde kalmaya devam ediyor. Dizinin hafızalara kazınan karakterleri ile bu karakterlere hayat veren oyuncular ise Vadi hayranlarını zaman zaman nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor.

KÖMÜRCÜ AİLESİ YENİDEN YAN YANA

Yapımda 'Abuzer Kömürcü' karakterine hayat veren Muhammed Cangören ile oğlu 'Erdal Kömürcü'yü canlandıran Sefa Zengin, uzun bir aranın ardından bir araya geldi. İki isim bir örnek giyinerek kameralara beraber poz verdi.

GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Dizide 'istenmeyen' ve sert mizaca sahip baba-oğul ikilisini oynayan oyuncuların birlikte verdiği poz, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

YORUM YAĞDI

Yıllar sonra yeniden yan yana görüntülenen Cangören ve Zengin'in son halleri, dizinin takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Hayranlar hem diziyi hem de karakterlerin unutulmaz sahnelerini hatırlatan kareyi kısa sürede sosyal medyada gündem başlıkları arasına taşıdı.


