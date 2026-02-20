  • USD: 43,69 - 43,77
Eski Survivor Şampiyonu İfade Verdi!

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Survivor şampiyonu Adem Kılıççı'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Kılıççı, evinde yapılan aramada herhangi bir uyuşturucu madde ele geçirilmediğini söyledi.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Survivor şampiyonu ve milli sporcu Adem Kılıççı'nın ifadesine ulaşıldı. Kılıççı, Trabzon'daki ikametinde yapılan aramada herhangi bir uyuşturucu madde bulunmadığını belirtti.

'BİR DEFAYA MAHSUS KULLANDIM ''

İfadesinde, kardeşini bir hafta önce kanser nedeniyle kaybettiğini belirten Kılıççı, yaşadığı büyük üzüntü nedeniyle bir defaya mahsus esrar kullandığını söyledi. Kan, kıl ve idrar örneklerinin alındığını ifade eden Kılıççı, sonuçların Adli Tıp Kurumu'ndan çıkacağını kaydetti.

'Ben Trabzon'da iken ikametimde arama yapılmıştır. Herhangi bir uyuşturucu madde ele geçirilememiştir. Benim kardeşim bir hafta önce kanser nedeniyle vefat etti. Onun verdiği üzüntüyle bir defaya mahsus esrar kullanmıştım. Kan, kıl ve idrar örneklerimde alındı. Adli Tıp'ta sonuç çıkacaktır. Pişmanım.'

TELEFON ŞİFRESİ AÇIKLAMASI

Emniyete telefon şifresini vermediğine yönelik iddialara da değinen Kılıççı, bu kararının sebebinin şahsi bilgilerinin yayılmasını engellemek olduğunu savundu. Serbest bırakılmayı talep ettiğini belirtti.

Soruşturma sürecinin devam ettiği öğrenildi.
