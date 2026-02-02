Ünlü Şarkıcı Yere Çakıldı!

İspanyol rap müziğinin tanınan isimlerinden Delaossa, Madrid'de verdiği konserde ölümden döndü. Movistar Arena'da sahne alan şarkıcının konser sırasında yaşadığı kaza, izleyicilerin kameralarına yansıdı.Konserin başlangıcında sahneye iplerle inmeyi planlayan Delaossa, yaklaşık 20 metre yükseklikten aşağı inerken emniyet kemerinin kopması sonucu sert şekilde yere düştü. Yaşanan anlar salonda büyük panik yaratırken, konser kısa süreliğine durduruldu.Kazanın ardından sağlık ekipleri sahneye müdahale etti. Yapılan ilk kontrolde Delaossa'nın omzunun çıktığı belirlendi. Şarkıcının kolu askıya alınırken, ağrı kesici iğne yapıldığı öğrenildi. Tüm yaşananlara rağmen Delaossa, konserini yarıda bırakmayarak sahneye geri döndü ve performansını tamamladı.