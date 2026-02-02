  • USD: 43,34 - 43,42
Sahne Kıyafeti Olay Oldu

71 yaşındaki ,Nükhet Duru, sahne performansı ve iddialı seçimi sosyal medyada gündem oldu.

Ekleme: 2.02.2026 - 09:56 Güncelleme: 2.02.2026 - 09:57
Türk pop müziğinin eskimeyen ismi 'Ben Sana Vurgunum', 'Beni Benimle Bırak', 'Melankoli', 'Aşık Oluyorum Eyvah' gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan sanatçı Nükhet Duru, tarzıyla şaşırtmaya devam ediyor.

Sahne Kıyafeti Olay Oldu

71 YAŞINDA

Genç kızlara meydan okuyan Nükhet Duru, 71 yaşına rağmen, yıllara meydan okuyan fiziğiyle her dönem adından söz ettirmeyi başarıyor.

Sahne Kıyafeti Olay Oldu

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan şarkıcı, sahne aldığı gecede iddialı seçimiyle dikkat çekti.

Sahne Kıyafeti Olay Oldu

CESUR KADIN

Cesur kıyafetiyle geceye damga vuran ünlü isim, siyah tonların hakim olduğu, derin yırtmaçlı ve püskül detaylarıyla dikkat çekti.

Sahne Kıyafeti Olay Oldu
