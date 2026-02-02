Sahne Kıyafeti Olay Oldu

Türk pop müziğinin eskimeyen ismi 'Ben Sana Vurgunum', 'Beni Benimle Bırak', 'Melankoli', 'Aşık Oluyorum Eyvah' gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan sanatçı Nükhet Duru, tarzıyla şaşırtmaya devam ediyor.Genç kızlara meydan okuyan Nükhet Duru, 71 yaşına rağmen, yıllara meydan okuyan fiziğiyle her dönem adından söz ettirmeyi başarıyor.Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan şarkıcı, sahne aldığı gecede iddialı seçimiyle dikkat çekti.Cesur kıyafetiyle geceye damga vuran ünlü isim, siyah tonların hakim olduğu, derin yırtmaçlı ve püskül detaylarıyla dikkat çekti.