Grammy 2026 Sahnesine Çıktı

Ekleme: 2.02.2026 - 09:54 Güncelleme: 2.02.2026 - 09:55 / Editör: Ozge Selin
Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, 1 Şubat gecesi düzenlenen Grammy Ödülleri 2026 töreninde dört yıl sonra ilk kez sahneye çıktı.

Los Angeles’ta gerçekleşen törende sahneye gömleksiz ve yalnızca spor şortu ile çıkan 31 yaşındaki pop yıldızının tarzı gündem oldu.

"SAMİMİ VE KIRILGAN"

Sosyal medyada bazı kullanıcılar, performansı “samimi ve kırılgan” olarak nitelendirirken bazıları ise “Grammy sahnesine bu şekilde çıkılır mı?”, "Neden çıplak?" yorumları yaptı.

GURURLU EŞ

Bieber’ın duygusal şarkıyı seslendirdiği anlarda kameralar, sık sık eşi Hailey Bieber’a döndü. Hailey Bieber’ın gururla gülümseyip, eşini alkışlaması dikkat çekti.

Meteoroloji Duyurdu! Sarı Ve Turuncu Kod...

O Dizi Beklenenden Erken Veda Ediyor!

Şubat Ayı Hacamat Günleri!

Apple O Süreci Değiştirdi!

SpaceX’den Çılgın Proje!

X Kullanıcıları Tehlikeye Atıyor!

