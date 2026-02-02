Armağan Çağlayan Saygıya Davet Etti!

Ünlü televizyoncu ve yapımcı Armağan Çağlayan, kutsal mekânlarda uyulması gereken kurallara ilişkin yaptığı açıklamayla kamuoyunda yeni bir tartışmanın kapısını araladı. farklı inançlara sahip olunabileceğini ancak girilen kutsal alanların kurallarına saygı gösterilmesi gerektiğini ifade eden Çağlayan camiye başı açık girilmemesi gerektiğini söyledi.Paylaşımına temkinli bir ifadeyle başlayan Çağlayan, uzun süredir kendisini rahatsız eden bir konuyu dile getirmek istediğini belirtti. Açıklamasında, tartışma yaratma niyetinde olmadığını özellikle vurgulayan Çağlayan herhangi bir kutsal mekana girilirken o dinin gereklerinin yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı. Bu durumun kişisel inançlardan bağımsız olduğunu belirten Çağlayan, kutsal mekânların ortak bir saygı alanı olduğunu ifade etti.Yurt dışında kiliselere şapka ile girilememesini örnek gösteren Çağlayan, camii avlusuna girerken de benzer bir hassasiyet gösterilmesi gerektiğini dile getirdi. Çağlayan, 'Nasıl ki yurtdışında kiliselere kafanızda şapkayla girilemiyorsa, camii avlusunda da başı açık olmuyor bence' diyerek bu yaklaşımın evrensel bir saygı kuralı olduğunu belirtti.Açıklamasında farklı inançlara sahip olunabileceğini kabul eden Çağlayan, buna rağmen kutsal mekânlardaki diğer inananların rahatsız edilmemesi gerektiğini savundu ve 'İçine girdiğimiz kutsal mekândaki diğer inananları rahatsız etmeye kimsenin hakkı yok' dedi.Çağlayan paylaşımında, 'Şimdi yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemek istemem ama, uzun zamandır beni rahatsız eden bir durumu yazmak istiyorum. Bir dinin kutsal mekanına girerken, o dinin gereklerini yerine getirmek zorundayız. Camii avlusuna girerken islam dininin kuralları neyi gerektiriyorsa, onu yerine getirmeliyiz. Nasıl ki yurtdışında kiliselere kafanızda şapkayla girilemiyorsa, camii avlusunda da başı açık olmuyor bence. Sizin inanışınız farklı olabilir, ama içine girdiğimiz kutsal mekanda ki diğer inananları da rahatsız etmeye kimsenin hakkı yok bence.' ifadelerini kullandı.Çağlayan'ın açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, bazı kullanıcılar sözleri saygı çağrısı olarak değerlendirirken, bazıları ise eleştirel yorumlarda bulundu. Tartışma, kutsal mekânlarda bireysel özgürlükler ile toplumsal hassasiyetler arasındaki dengeyi yeniden gündeme taşıdı