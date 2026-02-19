Reklamdan Servet Kazandı!

  • USD: 43,69 - 43,77
Türk televizyon dünyasının genç ve başarılı isimlerinden Sıla Türkoğlu, markaları peşinden koşturmaya devam ediyor.

Ekleme: 19.02.2026 - 10:19 Güncelleme: 19.02.2026 - 10:20 / Editör: Ozge Selin
Kızılcık Şerbeti'ndeki “Doğa” karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sıla Türkoğlu, beklenmedik bir anda diziden ayrılınca herkesi şaşırtmıştı.

15 MİLYON TL

Şu sıralar özel hayatıyla sık sık gündem olan güzel oyuncu, bir diş macunu reklam filminde yer aldı. Yaklaşık 8 saat süren çekimlerde gülümseyerek kameralara poz veren oyuncu, çok eğlendi. Türkoğlu’nun bu reklam anlaşmasından 15 milyon TL kazandığı öğrenildi.

Ağız yapısı ve dişleri çok beğenilen Sıla, “Herkese özgürce gülümsemeleri için ilham vermek istedim” ifadelerini kullandı.

Meteoroloji Uyardı! 19 İl İçin Alarm...

YouTube Çöktü mü? YouTube'da Erişim Sorunu!

Apple'dan Üç Yeni Yapay Zeka Cihazı Geliyor!

Türkiye'de Elektrik Fiyatları 0 TL Oldu!

Mahkemede ChatGPT Kullandı 27 Ay Hapis Cezası Aldı!

Google Pixel 10a Reklamı Sızdı: İşte İlk Detaylar!

