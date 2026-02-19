Reklamdan Servet Kazandı!

Kızılcık Şerbeti'ndeki “Doğa” karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sıla Türkoğlu, beklenmedik bir anda diziden ayrılınca herkesi şaşırtmıştı.Şu sıralar özel hayatıyla sık sık gündem olan güzel oyuncu, bir diş macunu reklam filminde yer aldı. Yaklaşık 8 saat süren çekimlerde gülümseyerek kameralara poz veren oyuncu, çok eğlendi. Türkoğlu’nun bu reklam anlaşmasından 15 milyon TL kazandığı öğrenildi.Ağız yapısı ve dişleri çok beğenilen Sıla, “Herkese özgürce gülümsemeleri için ilham vermek istedim” ifadelerini kullandı.