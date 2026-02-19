  • USD: 43,69 - 43,77
Hakan Taşıyan’dan İlk Kare Geldi

Kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve günlerce tedavi gören Hakan Taşıyan'dan günler sonra fotoğraf geldi.

Ekleme: 19.02.2026 - 10:21 Güncelleme: 19.02.2026 - 10:21 / Editör: Ozge Selin
2021'de karaciğer ve böbrek nakli olan arabesk müziğin ünlü sanatçısı Hakan Taşıyan, 28 Ocakt'ta kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı.

GÜNLER SONRA İLK PAYLAŞIM

Hastaneden taburcu olan Hakan Taşıyan, bir süredir sessizliğini koruyordu. Sağlık durumu merak edilen Taşıyan, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Taşıyan'ın paylaşımda keyfinin yerinde olduğu görüldü. Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Hakan Taşıyan'ın menajerinden açıklama gelmişti.

Söylentileri yalanlayan menajer Hüseyin Canayaz, "Kalp krizi geçirmedi. Sırtında bir ağrı vardı, tedbir amaçlı hastaneye gitti. Daha önce organ nakli olduğu için doktorlar da kontrol altında tuttular." ifadelerini kullanmıştı.

Meteoroloji Uyardı! 19 İl İçin Alarm...

YouTube Çöktü mü? YouTube’da Erişim Sorunu!

Apple’dan Üç Yeni Yapay Zeka Cihazı Geliyor!

Türkiye’de Elektrik Fiyatları 0 TL Oldu!

Mahkemede ChatGPT Kullandı 27 Ay Hapis Cezası Aldı!

Google Pixel 10a Reklamı Sızdı: İşte İlk Detaylar!

