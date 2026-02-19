Hakan Taşıyan’dan İlk Kare Geldi

2021'de karaciğer ve böbrek nakli olan arabesk müziğin ünlü sanatçısı Hakan Taşıyan, 28 Ocakt'ta kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı.Hastaneden taburcu olan Hakan Taşıyan, bir süredir sessizliğini koruyordu. Sağlık durumu merak edilen Taşıyan, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.Taşıyan'ın paylaşımda keyfinin yerinde olduğu görüldü. Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.Hakan Taşıyan'ın menajerinden açıklama gelmişti.Söylentileri yalanlayan menajer Hüseyin Canayaz, "Kalp krizi geçirmedi. Sırtında bir ağrı vardı, tedbir amaçlı hastaneye gitti. Daha önce organ nakli olduğu için doktorlar da kontrol altında tuttular." ifadelerini kullanmıştı.