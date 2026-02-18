  • USD: 43,65 - 43,73
Şeyma Subaşı Sevgilisinden Ayrıldı!

Özel hayatı, açıklamaları ve ilişkileriyle sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, bu kez aşk hayatında kesin bir sayfa kapattı. Subaşı'nın, temmuz ayında ayrılıp kasımda yeniden barıştığı Brezilyalı model Marlon Teixeira ile ilişkisinin, yaşanan mesafe sorunu ve destek eksikliği nedeniyle bir kez daha sona erdiği öne sürüldü.

Ekleme: 18.02.2026 - 09:19 Güncelleme: 18.02.2026 - 09:21 / Editör: Ozge Selin
Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, aşk hayatında bir kez daha hayal kırıklığı yaşadı.

'TÖVBE SÜRECİ' AŞKA DA YANSIDI

Son dönemde yasaklı madde kullandığını itiraf eden ve ardından 'tövbe sürecine girdiğini' açıklayan Şeyma Subaşı'nın, bu zorlu dönemde ilişkisini de sorguladığı konuşuluyor. Yakın çevresine göre Subaşı, yaşadığı psikolojik ve hukuki baskı sürecinde sevgilisinden yeterli desteği göremedi.

YURT DIŞI ENGELİ KRİZE DÖNÜŞTÜ

İddialara göre ayrılığın temel nedenlerinden biri, Subaşı'nın hakkındaki hukuki süreç nedeniyle yurt dışına çıkamaması oldu. Bu durum, çift arasındaki mesafeyi daha da açtı.

Subaşı'nın seyahat edememesi nedeniyle görüşmelerin Marlon Teixeira'nın İstanbul'a gelmesine bağlı olduğu, Ancak ilişkinin en kritik döneminde Teixeira'nın Türkiye'ye gelmediği, Bu durumun Subaşı tarafından 'yalnız bırakılma' olarak değerlendirildiği öne sürüldü.

Ünlü isme yakın kaynaklar, Subaşı'nın özellikle bu süreçte manevi destek beklentisinin karşılanmamasının ilişkide kırılma yarattığını savunuyor. Yaşanan soruşturma ve kişisel dönüşüm sürecinde sevgilisini yanında göremeyen Subaşı'nın, bu duruma tepkisiz kalmadığı ifade ediliyor.

Yakın çevresine göre Şeyma Subaşı, zor zamanlarında yanında olmayan bir ilişkiye yeniden şans verme niyetinde değil.
Google Sesinizi Kopyalamış Olabilir!

Google'dan Acil Güncelleme Uyarısı! Kritik Chrome Açığı Kapatıldı

Elon Musk Düğmeye Bastı! X'te Hisse Ve Kripto...

IBAN'ını Başkasına Veren Yanar! Savcılıktan Çok Net Uyarı

Apple Music Arayüzünü Yeniliyor!

Safari’ye Kompakt Sekme Özelliği Geri Döndü

