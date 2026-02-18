  • USD: 43,67 - 43,75
Kurt Efe Spora Başladı

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, biricik oğulları Kurt Efe’yi spora yazdırdı. Kurt Efe'nin spor anları sosyal medyada gündem oldu.

Ekleme: 18.02.2026 - 10:13 Güncelleme: 18.02.2026 - 10:14 / Editör: Ozge Selin
Beren Saat'le başrolünde yer aldıkları Aşk-ı Memnu dizi setinde tanışan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, 2016 yılında evlenmişlerdi.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, ilk çocukları Kurt Efe'yi 2022 yılında kucaklarına alarak farklı bir heyecan yaşamıştı.

JİMNASTİK KURSU

Kurt Efe'yle ilk kez anne- baba olan ünlü çift, oğullarının gelişimi için her şeyi yapıyor. Stil danışmanı Başak Dizer, geçtiğimiz aylarda oğlu Efe'yi getirdiği jimnastik kursundan paylaşım yaptı.

Ünlü çiftin minik oğlu Kurt Efe, sporda yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Google Sesinizi Kopyalamış Olabilir!

Google'dan Acil Güncelleme Uyarısı! Kritik Chrome Açığı Kapatıldı

Elon Musk Düğmeye Bastı! X'te Hisse Ve Kripto...

IBAN'ını Başkasına Veren Yanar! Savcılıktan Çok Net Uyarı

Apple Music Arayüzünü Yeniliyor!

Safari’ye Kompakt Sekme Özelliği Geri Döndü

