Dünya Kedi Günü Paylaşımı

Rol aldığı tüm projelerde dikkatleri üzerine çeken usta oyuncu Erdal Özyağcılar, sosyal medya hesabından 'Dünya Kedi Günü' için paylaşım yaptı.

Ünlü oyuncu Erdal Özyağcılar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ara sıra gündem oluyor.

DÜNYA KEDİLER GÜNÜ

Uzun zamandır ekranlarda olmayan Özyağcılar, zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

78 YAŞINDA

78 yaşındaki oyuncu, son olarak 'Dünya Kedi Günü için Instagram hesabından paylaşım yaptı.

"KEDİLERE FISILDARIM"

Kedisiyle videosunu yayınlayan Özyağcılar, "Tipssy 'Dünya Kedi Günü' kutlu olsun. Ben bir kedilere fısıldayanım. Başka evlere gittiğimde kediler sahiplerinden daha çok beni severler." notunu yazdı

Google Sesinizi Kopyalamış Olabilir!

Google'dan Acil Güncelleme Uyarısı! Kritik Chrome Açığı Kapatıldı

Elon Musk Düğmeye Bastı! X'te Hisse Ve Kripto...

IBAN'ını Başkasına Veren Yanar! Savcılıktan Çok Net Uyarı

Apple Music Arayüzünü Yeniliyor!

Safari’ye Kompakt Sekme Özelliği Geri Döndü

