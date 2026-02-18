Dünya Kedi Günü Paylaşımı
Rol aldığı tüm projelerde dikkatleri üzerine çeken usta oyuncu Erdal Özyağcılar, sosyal medya hesabından 'Dünya Kedi Günü' için paylaşım yaptı.
Ünlü oyuncu Erdal Özyağcılar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ara sıra gündem oluyor.
DÜNYA KEDİLER GÜNÜ
Uzun zamandır ekranlarda olmayan Özyağcılar, zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.
78 YAŞINDA
78 yaşındaki oyuncu, son olarak 'Dünya Kedi Günü için Instagram hesabından paylaşım yaptı.
"KEDİLERE FISILDARIM"
Kedisiyle videosunu yayınlayan Özyağcılar, "Tipssy 'Dünya Kedi Günü' kutlu olsun. Ben bir kedilere fısıldayanım. Başka evlere gittiğimde kediler sahiplerinden daha çok beni severler." notunu yazdı
