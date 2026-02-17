  • USD: 43,65 - 43,73
Eminönü'nde Nişan Alışverişinde

Evlilik hazırlıklarına hız veren ünlü oyuncu Dilara Kurtulmuş nişan alışverişiyle gündeme geldi.

Ekleme: 17.02.2026 - 10:09 Güncelleme: 17.02.2026 - 10:10 / Editör: Ozge Selin
Başrollerinde, Sinem Kobal, Cansu Demirci, Gizem Güven ve Dilara Kurtulmuş'un yer aldığı Selena, 3 sene boyunca izlenme rekorları kırmıştı. dizi yıllar geçse de oyuncularıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

Selena dizisindeki minik yıldız Dilara Kurtulmuş, şu sıralar heyecan içinde. Sevgilisi Umutcan Ekmez'den evlilik teklifi alan Dilara, nişan hazırlığı yapıyor.

Genç oyuncu, önceki gün yakınlarıyla Eminönü'ne gidip kumaş ve malzeme satın aldı.

"ADETLERİMİZ"

Dilara, "Bizim adetlerimize göre nişanda damat tarafına söz niyetine damat mendili verilir. Önce bunun için kumaş, oya ve havlu aldım. İçine tespih ve Kuran-ı Kerim da koydum. Benim için çok heyecan vericiydi" dedi.

