Cardi B'nin Sahne Kazası

Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, konserinde talihsiz bir kaza yaşadı. Ters oturduğu sandalyeden düşen ünlü isim hayranlarını şaşırttı.

Ekleme: 16.02.2026 - 10:02 Güncelleme: 16.02.2026 - 10:03 / Editör: Ozge Selin
Dünya çapında tanınan rap yıldızı Cardi B, konserde talihsiz bir kaza geçirdi.

Cardi B’nin düşme anı, izleyenler tarafından cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Görüntülerde, sanatçının ritimle dans ettiği ve bir anda dengesini kaybederek sandalyeden aşağı doğru yuvarlandığı görüldü.

ŞOV DURMADI

Paylaşılan videolarda, Cardi B’nin düşüşü ile şovun hala devam ettiği, dansçıların da olayı hiç bozuntuya vermediği görüldü.

Cardi B'nin Sahne Kazası
Meteoroloji Uyardı! Kuvvetli Lodos...

Black Shark Türkiye Pazarına Girdi!

Chrome Kullanıcıları Dikkat: Milyonlarca Kişi Tehlikede!

Araç Sahipleri Dikkat! Hasar Tespitinde Yeni Dönem

Beklenen İstanbul Depremi İçin Yeni Senaryo! Uzman İsim Büyüklüğünü Paylaştı

Katlanabilir iPhone Flip Geliyor Mu?

