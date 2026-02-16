  • USD: 43,64 - 43,72
  • EURO: 51,77 - 51,87
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Angelina Jolie ABD'yi Terk Ediyor!

Hollywood'un ünlü isimlerinden Angelina Jolie, ABD'den ayrılma planlarını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Ünlü aktris, çocuklarının 18 yaşına gelmesini beklediğini belirtmişti, bu sürenin dolmasıyla taşınma hazırlıkları başladı. Jolie, ABD'deki toplumsal ve siyasi atmosferden duyduğu rahatsızlığı belirtirken, 'Ülkemi seviyorum ama şu anda ülkemi tanıyamıyorum' dedi.

Ekleme: 16.02.2026 - 09:22 Güncelleme: 16.02.2026 - 09:24 / Editör: Ozge Selin
Hollywood'un ünlü ismi Angelina Jolie, ABD'den ayrılma planlarını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Uzun süredir yurt dışına taşınmayı düşünen ünlü aktris, çocuklarının 18 yaşına gelmesini beklediğini söylüyordu. O sürenin de dolmasıyla Jolie taşınma hazırlıklarına hız verdi. Ülkesine duyduğu sevgiyi koruduğunu ancak mevcut tablo karşısında kendisini artık ABD'ye ait hissetmediğini dile getiren ünlü oyuncu üstü kapalı da olsa mevcut yönetimi eleştirdi.

Angelina Jolie ABD'yi Terk Ediyor!

'ÜLKEMİ TANIYAMIYORUM'

Yaptığı açıklamalarda ABD'deki toplumsal ve siyasi atmosferden duyduğu rahatsızlığı açık sözlerle ifade eden Jolie, 'Ülkemi seviyorum ama şu anda ülkemi tanıyamıyorum' diyerek dikkat çekti. Oyuncu, bireysel özgürlüklerin ve kişisel ifadelerin sınırlandığı her ortamın tehlikeli olduğunu vurguladı.

'ÖZGÜRLÜKLER AYRILAMAZ'

Jolie, dünya görüşünü tanımlarken eşitlik, birliktelik ve uluslararası değerlerin altını çizdi. 'Benim dünya görüşüm eşitlikçi, birlikçi ve uluslararasıdır. Kişisel ifadeleri ve özgürlükleri herhangi bir kişiden ayıran ya da sınırlayan her şey son derece tehlikelidir' sözleriyle, ABD'de yaşanan değişime yönelik eleştirisini netleştirdi.

TAŞINMA İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Ünlü aktrisin, özellikle çocuklarının eğitim ve yaşam düzenini gözeterek bu kararı ertelediği, en küçük çocuklarının reşit olmasıyla birlikte ABD dışındaki bir ülkede yaşam kurmayı planladığı belirtiliyor. Jolie'nin yeni hayatını Avrupa ya da farklı bir uluslararası merkezde sürdürmesi ihtimali kulislerde konuşuluyor.

HOLLYWOOD'DAN UZAK, DAHA KÜRESEL BİR YAŞAM

Angelina Jolie'nin bu kararı, yalnızca kişisel bir taşınma değil; aynı zamanda Hollywood merkezli yaşamdan uzaklaşıp daha küresel bir hayat tercihinin de sinyali olarak yorumlanıyor. Oyuncunun bundan sonraki kariyerini ve sosyal çalışmalarını ABD dışında şekillendirmesi bekleniyor.

Angelina Jolie'nin altı çocuğu var: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox ve Vivienne. Alex Gurley.Aktristin ünlü aktör Brad Pitt'ten olan ikiz çocukları Knox ve Vivien bu yıl 18 yaşına giriyor.
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek çarpıcı açıklamalarda bulunuyor...
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda Toplantı Düzenlendi! 'CHP, İstanbul’daki yolsuzluğu aklama makinesine dönüştü”
Zonguldak'ta Maden Ocağında Göçük! 4 İşçi Mahsur Kaldı
Gazze'den Somali'ye Ankara'nın Hamleleri Panikletti! Türkiye Enerjide Küresel Oyuncu
Boğaziçi Kampüsünde Modern Yurt Dönemi!
2026 Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Güncellendi!
Dijital Medya Düzenlemesi Meclis'e Sunulacak! Taslakta Neler Var?
Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi! 'OnlyFans' Operasyonunda Yeni Gelişme
Kredi Kartı Limitlerinde Yeni Dönem Bugün Başladı!
CHP'li İzmir'de Sokaklar Göle Döndü!
'Kızını Kestim Gel Al' Cani Kocanın İfadesi Tüyleri Ürpertti
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Sert Tepki! 'Mekansal Soykırım'
17 Milyon Emekliyi İlgilendiriyor! Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak?
Bir Skandal Daha! İsrail Bayraklarıyla Donalttılar
İsrail Alarma Geçti! Türkiye’nin 2 Bin Kilometre Menzilli Füzesi İsrail’in Gündeminde
İZBETON Yolsuzluğunda Yeni Dalga! 22 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
CHP'Li Belediyede Adrese Teslim İhale!
Terörsüz Türkiye Düzenlemesinde Sınırlar Netleşiyor! Suça Karışmamış PKK’lılara Adli Kontrol Şartı
İBB Mahalleyi Enkaza Çevirdi! Vatandaş Mağdur!
İstanbul'u Fırtına Vurdu! Vatandaşlar Zor Anlar Yaşadı
Meteoroloji Uyardı! Kuvvetli Lodos...

Meteoroloji Uyardı! Kuvvetli Lodos...

Black Shark Türkiye Pazarına Girdi!

Black Shark Türkiye Pazarına Girdi!

Chrome Kullanıcıları Dikkat: Milyonlarca Kişi Tehlikede!

Chrome Kullanıcıları Dikkat: Milyonlarca Kişi Tehlikede!

Araç Sahipleri Dikkat! Hasar Tespitinde Yeni Dönem

Araç Sahipleri Dikkat! Hasar Tespitinde Yeni Dönem

Beklenen İstanbul Depremi İçin Yeni Senaryo! Uzman İsim Büyüklüğünü Paylaştı

Beklenen İstanbul Depremi İçin Yeni Senaryo! Uzman İsim Büyüklüğünü Paylaştı

Katlanabilir iPhone Flip Geliyor Mu?

Katlanabilir iPhone Flip Geliyor Mu?