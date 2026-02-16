  • USD: 43,64 - 43,72
14 Şubat Paylaşımı Gündem Oldu

Zor günleri geride bırakan ünlü oyuncu Arda Kural,14 Şubat’ta yalnız değildi. Ünlü isim, son yaptığı paylaşımla hayranlarını şaşırttı.

Ekleme: 16.02.2026 - 10:04 Güncelleme: 16.02.2026 - 10:05 / Editör: Ozge Selin
Oyunculuğu kadar yakışıklılığı ve dünyaca ünlü oyuncu Leonarda DiCaprio'ya benzerliğiyle de ilgi çeken Arda Kural, 'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla anılıyordu.

EKRANLARDAN UZAK KALDI

Psikoz teşhisi sonrası ekranlardan uzakta kalarak sağlık sorunlarıyla mücadele etti. Ünlü oyuncu, bu dönemde oyunculuğu da bıraktı.

Zorlu geçen günlerden sonra zaman zaman magazin gündeminde yer alan Arda Kural, son olarak yaptığı yeni paylaşımla yine gündemde yer aldı.

14 ŞUBAT PAYLAŞIMI

Zor günleri geride bırakan Arda Kural, 14 Şubat'ta yaptığı paylaşımla ilk kez sevgilisini duyurdu. Arda Kural, sevgilisini öptüğü anları sosyal medyadaki takipçileriyle paylaştı.

14 Şubat Paylaşımı Gündem Oldu
