Son Hali Görenleri Korkuttu!

Ünlü oyuncu Sinem Ünsal, paylaştığı fotoğrafıyla hayranlarını korkuttu. Bağırsak rahatsızlığı nedeniyle uyguladığı diyet, zayıf halini gözler önüne serdi.

15.02.2026 - 10:32
Uzak Şehir dizisiyle yıldızı parlayan Sinem Ünsal, setten paylaştığı son fotoğrafıyla dikkat çekti. Oyuncunun oldukça zayıf görünmesi, hayranlarını telaşlandırdı ve daha önce açıkladığı diyet programını akıllara getirdi.

Ünsal, katıldığı bir programda bağırsak rahatsızlığı nedeniyle uyguladığı beslenme düzenini şöyle açıkladı:

'Bağırsak rahatsızlığım olduğu için mecburen bu şekilde besleniyorum. Yoksa tabii ki pizza ve makarna seviyorum. Ama süt ve süt ürünleri tüketemiyorum. Asıl ilginç olan, 8-9 yaşımdan beri et yemiyorum. Etin tadını bile bilmiyorum.'

Yıllardır bu sisteme alıştığını belirten oyuncu, 'Her türlü sebzeyi severek yiyorum ve bu düzen beni çok mutlu ediyor' sözleriyle sağlıklı beslenmeye bakışını paylaştı.


Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl?

iPhone 18 Pro Özellikleri Sızdırıldı!

Microsoft’un Yeni Canavarı Geliyor!

Microsoft Acil Diyerek Çağrıda Bulundu! Birçok Windows Açığı Kapatıldı

Katlanabilir Telefonlar Yükselişe Geçecek!

Android 17 İyileştirmeye Gidiyor!