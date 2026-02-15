Son Hali Görenleri Korkuttu!

Uzak Şehir dizisiyle yıldızı parlayan Sinem Ünsal, setten paylaştığı son fotoğrafıyla dikkat çekti. Oyuncunun oldukça zayıf görünmesi, hayranlarını telaşlandırdı ve daha önce açıkladığı diyet programını akıllara getirdi.Ünsal, katıldığı bir programda bağırsak rahatsızlığı nedeniyle uyguladığı beslenme düzenini şöyle açıkladı:'Bağırsak rahatsızlığım olduğu için mecburen bu şekilde besleniyorum. Yoksa tabii ki pizza ve makarna seviyorum. Ama süt ve süt ürünleri tüketemiyorum. Asıl ilginç olan, 8-9 yaşımdan beri et yemiyorum. Etin tadını bile bilmiyorum.'Yıllardır bu sisteme alıştığını belirten oyuncu, 'Her türlü sebzeyi severek yiyorum ve bu düzen beni çok mutlu ediyor' sözleriyle sağlıklı beslenmeye bakışını paylaştı.