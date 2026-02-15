Sevilen Dizi Final Yapıyor!

Seyircinin yoğun ısrarı üzerine 3. sezonla ekranlara geri dönen Kanal D'nin fenomen dizisi İnci Taneleri için final kararı aldı. Reytinglerde başarılı olmasına rağmen İnci Taneleri 5 bölüm sonra yani 51. bölümde final yapacak.

Kanal D'nin izleyici talebi üzerine 3. sezonuyla devam eden fenomen dizisi İnci Taneleri için yolun sonu göründü. Başrolünü ve senaristliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği yapım, reyting listelerindeki başarısına rağmen sürpriz bir kararla ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.Birsen Altuntaş'ın haberine göre sevilen dizi, önümüzdeki 5 bölümün ardından 51. bölümüyle final yaparak yayın hayatını noktalayacak. Hikayenin nasıl bir sonla biteceği merak konusu olurken, dizinin sadık takipçileri sosyal medyada veda kararına yönelik üzüntülerini dile getirdi.