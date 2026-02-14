  • USD: 43,54 - 43,62
Şıklığıyla Beğeni Topladı

Ünlü oyuncu Melis Sezen, son olarak reklam yüzü olduğu markanın davetinde görüntülendi. Beyazlar içindeki şıklığıyla adından söz ettirdi.

Ekleme: 14.02.2026 - 11:45 Güncelleme: 14.02.2026 - 11:46 / Editör: Ozge Selin
Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği “Derin” karakteriyle ünlenen Melis Sezen, geçtiğimiz akşam yüzü olduğu markanın etkinliğine katıldı. Beyazlara bürünen oyuncu göz kamaştırdı.

"ÇOK ŞIK OLMUŞSUN"

Kürkü, kolyesi ve duru güzelliğiyle beğeni toplayan oyuncunun görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken "Çok şık olmuşsun" yorumları yapıldı.

Daha önce ‘MasterChef Türkiye’ye katılan oyuncu, “O günden sonra içimdeki aşçı ortaya çıktı. Artık çok fazla mutfağa giriyorum. Güzel yemekler yapıyorum. Yeni tarifler deniyorum.” dedi.

