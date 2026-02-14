  • USD: 43,54 - 43,62
  • EURO: 51,64 - 51,73
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Nurseli İdiz'den Korkutan Haber

Ünlü oyuncu Nurseli İdiz, hastaneye kaldırıldığı yönündeki iddialar üzerine yaptığı açıklamada, kalp ritim bozukluğu yaşadığı ve gerekli müdahelenin evde yapılıdığını söyledi.

Ekleme: 14.02.2026 - 11:47 Güncelleme: 14.02.2026 - 11:48 / Editör: Ozge Selin
Kısa süreli bir kalp ritim bozukluğu yaşadığını belirten Nurseli İdiz, durumunun ciddi olmadığını vurguladı.

Türkiye turnesi kapsamında şehir şehir dolaştıklarını ve yoğun tempo nedeniyle yorgunluk oluştuğunu ifade eden İdiz, gerekli müdahalenin evinde doktoru tarafından yapıldığını açıkladı.

'CİDDİ BİR SORUN YOK'
Nurseli İdiz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Herkese merhaba, öncelikle ben iyiyim, evimdeyim dinleniyorum. Hastanede değilim. Tiyatro oyunumuzla Türkiye turnesi yaptığımız ve şehir şehir gezdiğimiz için, oyunumuzun rutin iş temposundan dolayı biraz yorgunluk oluşması sebebiyle minik bir kalp ritim bozukluğu yaşadım. Gerekli müdahale evimde doktorumuz tarafından yapıldı, ciddi bir sorun yoktur. 2 gün dinlenip kaldığımız yerden oyunumuza devam edeceğiz. Arayan soran tüm arkadaşlara, dostlara ve basın mensubu arkadaşlara çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiler.'

Nurseli İdiz'den Korkutan Haber

Nurseli İdiz'den Korkutan Haber
Türk Boğazları Dünyanın Merkezinde! Bakan Uraloğlu Açıkladı
Antalya'da Sel Alarmı! Kuvvetli Yağışlar Hayatı Felç Etti
Batı'nın Epstein İkiyüzlülüğü! İsrail Yerine Rusya'yı karalıyorlar
Ticaret Bakanlığı Harekete Geçti! Ramazan Öncesinde Marketlere İndirim Geliyor
Türkiye-Ermenistan Hattında Yeni Aşama! Sınırın Açılması İçin Görüşmeler Sürüyor
Almanya Başbakanı'ndan Türkiye Vurgusu! 'Türkiye Bu Noktada Kilit Bir Rol Oynuyor'
Siyonist Lobiden İran Presi! Dünya Bu Hafta Sonu Bir Kez Daha Diken Üstünde Olacak
IMF'ten Türkiye Açıklaması! Dezenflasyon Programı Başarılar Gösteriyor
Kredi Kartı Olanlar İçin Süre Bitiyor! Herkesin Limiti Düşecek
Akın Gürlek Duyurdu! “Alo Adalet Hattı” Kurulacak
Terörsüz Türkiye’de Cezasızlığa Geçit Yok! Titizlikle Takip Edilecek
Ömür Boyu Uçuş Yasağı! Brüksel'e Acil İniş Yaptı
Bakan Ersoy Hasankeyf ve Sason’da sahaya indi
CHP'li Vekilden Yat Partisi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar!
İTO Başkanı Avdagiç’ten Eleştirilere Meclis’te Net Yanıt!
Gazze'ye Kurban Konserveleri Ulaştırıldı!
Trafik Sigortasında Şubat Tarifesi Belli Oldu!
Bakan Murat Kurum Özel'in Yalanlarını Çürüttü!
Bakan Tekin Açılış Törenine Katıldı!
Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

O Telefon İçin Geri Sayım Başladı!

O Telefon İçin Geri Sayım Başladı!

Milyarlarca E-Posta Çalındı!

Milyarlarca E-Posta Çalındı!

Start Stop Sistemi Arabalarda Tarih Oluyor!

Start Stop Sistemi Arabalarda Tarih Oluyor!

Katlanabilir Telefonlar Yükselişe Geçecek!

Katlanabilir Telefonlar Yükselişe Geçecek!

Android 17 İyileştirmeye Gidiyor!

Android 17 İyileştirmeye Gidiyor!