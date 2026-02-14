Konserinde Şarkıları Arapça Söyledi

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, bu kez de Suudi Arabistan'da katıldığı bir konserle gündeme geldi.Ünlü şarkıcı Gündeş, Başkent Riyad'da misafir olarak bir konsere katıldı.Orta Doğu'nun yıldızı Assala Nasri ile sahneye çıkan Gündeş, popüler şarkılarından 'Gönlümün Efendisi' ve Asalla'nın 'Aktar' şarkısını Türkçe ve Arapça olarak seslendirdi.Gündeş'in bu performansı sosyal medyada gündem olurken, aldığı iddia edilen ücret ise çok tartışıldı.Kulislerde dönen iddiaya göre Gündeş, sadece 1 saatlik performansı karşılığında 580 bin dolar (Yaklaşık 20 milyon TL) aldı.