Estetiksiz Haline Yorum Yağdı

Yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Demet Akalın, Instagram'daki aktif halini sürdürüyor.Aktif paylaşımlarıyla takipçileriyle bağını koparmayan Akalın, bu kez nostalji rüzgarı estirdi. 90'lı yıllara ait bir videosunu yayınlayan ünlü şarkıcı, hayranlarını adeta zamanda yolculuğa çıkardı.Akalın'ın "Özlenen Yıllar" notuyla yayınladığı ve kısa sürede büyük ilgi gören paylaşıma beğeni yağdı. Akalın'ın estetiksiz hali de takipçilerinden tam not aldı.Geçtiğimiz gün Gökhan Özen'in sahnesine konuk olan Demet Akalın, yaptığı açıklamayla gündem oldu. Demet Akalın 'Yerinde Dur' şarkısıyla ilgili olarak sitemde bulunarak, "Ben artık bunun esprisini vuruyorum yani. Sefo'dan para falan istemiyorum. Ona inanılmaz güzel şeyler borçluyum. Ne güzel hâlâ küçük çocuklar bizim peşimizden koşuyor 'Yerinde Dur' diye. Paramı istemiyorum, o espri ya! Allah Allah! Paramı gönder Sefo, Sefo paramı gönder." dedi.Sefo, "Burada bangır bangır müzik çalıyor. Demet Abla helal para diyor. Ben anlamadım… Abla, böyle anlaştık ya" ifadelerini kullandı.