Jennifer Lopez Genç Kızlara Taş Çıkardı!

Yaptığı işlerle gündemden düşmeyen 56 yaşındaki dünyaca ABD'li ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, formunu sosyal medyada gözler önüne serdi.Amerikalı ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından spor salonunda çektiği fotoğrafları hayranlarıyla paylaştı. Ayna karşısında poz veren Lopez, fit vücudunu ve karın kaslarını sergiledi.Paylaşımı gören binlerce hayranı, yorumlarda adeta ünlü şarkıcıyı iltifat yağmuruna tuttu. Pek çok takipçisi 'Yaş sadece bir rakamdır!', '56'da bu form inanılmaz, ilham kaynağısın', 'JLo hala sahnedeki en güçlü kadın. Bayılıyorum' gibi ifadelerle ünlü şarkıcıya iltifat yağdırdı. Birçok kişi, Lopez'in yıllardır sürdürdüğü düzenli egzersiz ve sağlıklı yaşam rutininin sırrını bir kez daha konuştuklarını belirtti.56 yaşındaki multi-milyoner sanatçı, müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuk ve iş dünyasındaki başarılarıyla da gündemden düşmüyor.