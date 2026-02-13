İstanbul merkezli yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan komedyen Hasan Can Kaya'nın test sonucu negatif çıktı. Kaya'nın gözaltı sürecinin ardından yaptığı "Masumiyetim tescil edilecek" açıklaması, resmi raporla doğrulandı.Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan detaylı laboratuvar analizleri sonucunda, Hasan Can Kaya'dan alınan numunelerin negatif çıktığı açıklandı. Raporda, ünlü komedyenin vücudunda herhangi bir uyuşturucu veya uyarıcı madde izine rastlanmadığı resmen belgelendi.Serbest bırakıldıktan sonra kamuoyuna açıklama yapan Kaya, "Hayatımda sigara dahi kullanmadım. Adli tıp test sonuçlarının negatif olacağına ve masumiyetimi tescil edeceğine eminim" ifadelerini kullanmıştı.Kaya sonucun açıklanmasından sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla asılsız bir ihbara kurban gittiğinin söyledi. Hayranlarına ve takipçilerine kendisine verdikleri destek için teşekkür eden Kaya, şu ifadeleri kullandı:"O gün demiştim bugün de diyorum: hayatımdayasaklı herhangi bir maddeyle en ufak bir işim, alakam, kullanımım olmamıştır.Asılsız bir ihbar sonrasında alınan testin sonuçlarının da 'negatif çıktığını' şeffaflıkla hepinizle paylaşmak isterim.Haklılığımdan bir an bile şüphe etmeyen, destek ve sevgi mesajlarını benimle paylaşan tüm dostlarıma, izleyicilerime ve takipçilerime teşekkür ederim. Sizlerden aldığım güçle, mizah ve iyilik yapmaya, Dünya'ya ve ülkemize faydalı olmaya devam edeceğiz."