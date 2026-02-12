  • USD: 43,57 - 43,65
Şarkıcı Aydilge Ameliyat Oldu!

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Aydilge, hastaneden yaptığı paylaşımla bel fıtığı ameliyatı geçirdiğini duyurdu.

Ekleme: 12.02.2026 - 09:44 Güncelleme: 12.02.2026 - 09:44 / Editör: Ozge Selin
Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Aydilge, sosyal medyadan yeni bir paylaşım yaptı. Bu defa hastaneden fotoğraf yayınlayan Aydilge, hayranlarını korkuttu. Ünlü isim, bel fıtığı ameliyatı olduğunu açıkladı.

"HOPLARSAM OLACAĞI BU"

Uzun süredir yaşadığı ağrılar nedeniyle operasyon geçirdiğini belirten şarkıcı; "Bugün bel fıtığım nedeniyle çektiğim ağrılardan kurtuluş günüm inşallah. Sahnede o kadar hoplarsam olacağı buydu. Ama şimdi sağlam belle daha da çok hoplayacağım sahnede." yazdı.

"SİZİ SEVİYORUM"

Ünlü şarkıcı daha sonra şunları yazdı: "Merhabalar. Eee, son bir iki postumun altına sürekli 'Nazar değmesin, maşallah' yazıyordunuz. Sağ olun... Çok güzel bir operasyon geçirdim. Burada çok güzel çalışanlar var, harikalar. Bana çok iyi davranıyorlar. Bugün de hemen taburcu olacağım. Ayaklanacağım, çıkacağım. Eee, inşallah belimdeki hiçbir rahatsızlık da kalmayacak. Yine konserlerde hoplayıp zıplayıp, hep beraber eğleneceğiz. Sizi çok seviyorum."

