Burak Yörük Evleniyor!

Sevgilisi Tuana Yılmaz ile bir davette görüntülenen ekranların beğenilen oyuncularından Burak Yörük, yazın nikah masasına oturacaklarını açıkladı.

Ekleme: 12.02.2026 - 09:41 Güncelleme: 12.02.2026 - 09:42 / Editör: Ozge Selin
Ekranların reyting rekorları kıran dizilerinden Taşacak Bu Deniz'de hayat verdiği 'Oruç Furtuna' karakteriyle adından söz ettiren Burak Yörük özel hayatıyla gündemde.

Burak Yörük ile sevgilisi Tuana Yılmaz, katıldıkları bir etkinlikte objektiflere yansıdı.

"TRABZON ÇOK GÜZEL"

Trabzon'da devam eden dizi çekimleri nedeniyle İstanbul'dan uzak kalan Yörük; "Ailemi, eşimi dostumu çok özlüyorum ama Trabzon mükemmel bir yer. Dizi çok güzel gidiyor, insanın yaptığı işin bu kadar güzel tepkiler alması harika" dedi.

YAZA DÜĞÜN VAR

Tuana Yılmaz ile yakın evlenecekleri yönündeki sorulara da yanıt veren Burak Yörük; "İnşallah, çok çabalıyoruz. Yazın sizi de davet edeceğiz" dedi.

Yılmaz ise "Prosedürlü bir şey planlıyoruz, bakalım. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

EVLİLİK TEKLİFİ ETMİŞTİ

Burak Yörük, Tuana Yılmaz'a 2024 yılında evlilik teklifinde bulunmuştu.
